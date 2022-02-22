Lefkoşa surlarından bir bölüm daha çöktü

Lefkoşa Surlariçi’ni çevreleyen surlardan bir bölüm daha dün akşam çöktü.

Olayı fotoğraflayan Özgür Olguner sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “En erken zamanda Cumhurbaşkanlığı kompleksi dahil surlar üstündeki tüm binalar yıkılıp surlar korumaya alınmazsa, sur filan kalmayacak…”

Lefkoşa surları

Lefkoşa surları, Kıbrıs‘ın başkenti Lefkoşa‘yı çevreleyen bir dizi savunma duvarıdır.[a] İlk şehir surları Orta Çağ’da inşa edilmiş ancak 16. yüzyıl ortalarında Venedik Cumhuriyeti tarafından tamamen yeniden inşa edilmiştir. Venedikli mühendis Guilio Savorgnan‘nun bir sanat eseri olarak görülen surlar 4,8 kilometre (3,0 mi) uzunluğunda olup on bir burç ile üç giriş kapısına sahiptir.[1] Günümüzde büyük ölçüde bozulmamış bir hâlde olan surlar, Doğu Akdeniz‘deki en iyi korunmuş Rönesans surları arasındadır. Önemli bir turistik cazibe merkezidir.

Lefkoşa şehri, Malta’daki Valletta ve İtalya’daki Palmanova ile birlikte, ideal bir Rönesans kentinin kullanışlı bir örneği olarak kabul edilir ve bu durum, surlarının yanı sıra şehir içindeki kentsel yaşamdan da kaynaklanmaktadır.[2]

11 burç 3 aktif kapı

Lefkoşa’daki Venedik surları, yaklaşık 5 km çevresi bulunan dairesel bir şekle sahiptir. Duvarlar, Palmanova‘nın burçlarına benzer şekilde yuvarlak orillonlarla çevrili on bir beşgen burç içermektedir. Bu burçlara, duvarların inşası için bağışta bulunan on ailenin adı verilmiştir. 11 burç şöyledir:

Şehrin günümüzde mevcut üç kapısı vardır:

Surlar Venedikliler döneminde yeniden inşa edildiğiniden, Lüzinyanlar döneminde beş kapı yapılmış fakat bu kapılar günümüzde mevcut değildir[18] Mevcut olmayan kapılar şunlardır: