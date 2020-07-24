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Lefkoşa Surları’nda tamirat ve restorasyon çalışması son aşamaya geldi

24 Temmuz 2020
Lefkoşa sur tamirat

Lefkoşa Surları’nın çöken Cephane (Quirini) Tabyası’ndaki tamirat ve restorasyon çalışması son aşamaya geldi.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çalışmalarını yürüten Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin, müdahale edilecek öncelikli eserler listesine aldığı Lefkoşa Surları’nda yıkılan Cephane (Quirini) Tabyası’nda devam eden çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın girişimiyle, öncelikle müdahale edilecek eserler listesine alınan Lefkoşa Surları’ndaki çalışmalar, Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından AB finansmanıyla ve UNDP’nin teknik desteğiyle yürütülüyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Kültürel Miras Teknik Komitesi Türk Üyesi Ali Tuncay, Cephane (Quirini) Tabyası’nda çöken bölümdeki çalışmaların bitme aşamasına yaklaştığını, yıkılan yerlerin mevcut taşlarla tekrar örüldüğünü ve arka cephenin de yapısal olarak kuvvetlendirilmekte olduğunu söyledi.

 

lefkoşa sur tamirat

Yıpranan taşlar, aynı özellikteki taşlarla yenilendi

 

Tuncay, yıkılan surlarda bulunan ve yıpranan bazı taşların yerine tarihi taşlarla aynı özellikte yeni taşlar kullanıldığına işaret etti. Tuncay; yapılan testlerle, eski taşların geçmişte hangi taş ocağından alındığının belirlendiğini ve zamanla aşınıp yeniden kullanılması imkanı kalmayan taşların yerine aynı alandan alınan taşların uygulanan teknikle eskitilerek kullanıldığı bilgisini verdi.

Tuncay, Ocak ayında başlayan ve Covid-19 nedeniyle ara verilen çalışmaların, Ağustos ayı içinde tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Ali Tuncay, ayrıca, Arabahmet bölgesinde çöken bölümlerin yeniden yapılması çalışmalarının da devam ettiğini, buradaki çalışmaları da Ağustos ayı içinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Lefkoşa sur tamirat

5 bin metrekarelik yüzey temizlenmişti

 

Cumhurbaşkanlığı, bakım ve idamesi kendi idari sorumluluğunda olmamakla birlikte, ülke ve dünya için çok önemli bir kültürel miras olan tarihi Lefkoşa surlarının korunması için hazırlattığı ve hayata geçirdiği bilimsel projeyle, geçtiğimiz günlerde Lefkoşa’nın yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki tarihi surlarındaki çalı, ağaç ve yabani otlar temizleterek, surların 5 bin metrekarelik yüzeyi tarihi değerine uygun görüntüsüne kavuşturmuştu.

1500’lü yıllarda inşa edilmeye başlanan ve uzun yıllardır kapsamlı bir restorasyondan geçmeyen tarihi surların bakım ve restorasyonuna ilişkin kapsamlı proje Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak görev yapan İki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından yürütülüyor.

Surların Zahra Burcu’ndan (Mula Tabyası) Girne Kapısı’na kadar olan bölümünde başlatılan çalışmalar çerçevesinde taş yüzeyler temizlenmiş, çalı ve surlara zarar veren yabani ağaçlar sökülmüş, surları korumaya yönelik çalışmalarda ortaya çıkan boşluklar dolgu yapılarak kapatılmıştı.

  1. ETAP ÇALIŞMALAR; GİRNE KAPISI’NDAN ÇAĞLAYAN BÖLGESİ’NE…

Lefkoşa surlarının ikinci etabındaki çalışmalar ise; Girne Kapısı’ndan Çağlayan Bölgesi’ndeki Söğütlü Tabyası’na (Filatro Burcu) kadar olan 1359 metre uzunluğundaki 8 bin 500 metrekarelik alanı kapsayacak.


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