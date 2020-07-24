Kıbrıs

Hollanda’nın Lefkoşa Büyükelçisi Jaarsma, Akıncı’ya veda ziyaretinde bulundu

24 Temmuz 2020
Nathalie-Jaarsma Akıncı

2016 yılından beridir Hollanda’nın Lefkoşa Büyükelçisi olarak görev yapan ve görev süresi sona eren Nathalie Jaarsma, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya veda ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Jaarsma’ya teşekkür ederek, yeni görevinde başarı diledi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, kabulde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Özel Temsilcisi Erhan Erçin ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu da yer aldı.


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