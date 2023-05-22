Lefkoşa Ralli Sprint’te kazanan Haskasap-Mulla ikilisi

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) 2023 sezonuna Chagla Food & Drink Ralli Sprint yarışıyla devam etti. Basel Holding’in ana sponsorluğunda, Chagla Food & Drink’in yarış sponsorluğunda yapılan organizasyon sezonun ikinci Ralli Sprint’i olarak yapıldı. Basel Holding Ralli ve Basel Holding Sprint Şampiyonası’na puan veren organizasyon Hamitköy bölgesinde hazırlanan, yaklaşık 7.5 kilometrelik etapta gerçekleştirildi. Ekipler etabı biri deneme olmak üzere üçer kez geçerken, etabın en iyi derecesini elde etmeye çalıştılar. Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele, Aveon Sigorta, Chagla Car Care, Rinata, NHG Construction ve Eurol’un da katkıları ile gerçekleştirilen yarışta zafere ulaşmayı başaran ekip, NEU Drift Racing Team ekibi, Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi oldu. Skoda Fabia R5 araçlarıyla yarışan ikili, 5 dakika 36.274 saniyelik dereceleri ile birinci oldular. İkinci hakkında lastik patlatarak derecesini geliştiremeyen fakat sadece 1,8 saniyelik farkla ikinci olan ekip, Ford Fiesta S2000 araçlarıyla, Goodyear Racing Team adına yarışan Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi oldu. Uzun bir aranın ardından Mitsubishi Lancer EVO 9 ile etaplara dönen eski şampiyon Ömer Yıldız, Kani Avkıran’ın Co-pilotluğunda üçüncü olan ekipti. Stage Cars Rally Team adına yarışan ekibin derecesi ise 5 dakika 43.276.

Son yılların Sprint katılım rekoru kırıldı, 24 ekip mücadele etti

Chagla Food & Drink Lefkoşa Ralli Sprint, Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde bulunan Chagla Food & Drink önünden başladı. Servis alanının da orada kurulduğu yarışın ödül töreni de yine aynı noktada yapıldı. Son yılların Sprint rekorunun kırıldığı yarışta 24 ekip start aldı. Genel klasmanda olduğu gibi sınıflarda da büyük çekişme yaşandı. Hasaksap-Mulla ikilisi genel klasmanda olduğu gibi Sınıf 2’de de zirvede yer aldı. Bozalanlar-Odun ikilisi sınıf 2 ikincisi olurken, Sınıf 3’de podyumu Kıbrıs Online Rally Team’den Mehmet Kamiloğlu-Ahmet Gürün ikilisi tamamladı. Genel klasman üçüncüsü olan Yıldız-Avkıran ikilisi Sınıf N’de zirvede yer aldı. Sınıf N’de ikinci İbrahim Yolcu Argün-Hande Kufi ikilisi olurken, Sınıf N’de üçüncü Stage Cars Rally Team’den Barış Kalfaoğlu-Ahmet Özerdem ikilisi oldu. Sınıf 1’de ise zirve Goodyear Racing Team’den Kerim Hacımevlüt-Rasim Çetinkaya ikilisinin oldu. İkinci Bilgimer Rally Team’den Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil ikilisi olurken, üçüncü Buğur Kambillili-Sel Diker ikilisi oldu. Sınıf R’de güneyden yarışa katılan iki kardeş ekip; Lambros Ionnides-Marios Panayitou ikilisi birinci, Lambros Ionnides-Marios Panayitou ikilisi ise ikinci oldu. Bu sınıfta podyumu tamamlayan ekip Goodyear Racing Team’den Mahmut Bozalanlar-Mahmut Ulaş ikilisi oldu. Sınıf 3’te Karaduman Rally Team’den Osman Pozan-Ayhan Ertuğrul ikilisi birinci, Umut Sular-Ahmet Sular ikilisi ise ikinci oldu. Sınıf T2’de yalnız yarışan Niyazi Bedel-Mehmet Boşnak ikilisi ise birincilik kupasını almaya hak kazandı. Gençler klasmanında ise Hüseyin Yarkıner pilotlarda birincilik kupasını almaya hak kazandı. Co-Pilotlarda Asaf Yiğittürk birinci, Ahmet Sular ikinci ve Ahmet Biricik üçüncü oldu. Kadın Co-pilotlarda ise Hande Küfi birinci, Sel Diker ikinci, Zeliha Güllü üçüncü oldu. Osman Palabıyık Yarışın Kahramanı kupası ise, uzun bir aranın ardından etaplara dönen Derviş Dizliklioğlu’na takdim edildi. Yarışın şanssız ekibi ise, kaza yaparak yarışı tamamlayamayan Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi oldu. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını KKTOK Başkanı Tigin Kişmir ile Yönetim Kurulu üyeleri ve sponsor Chagla Food & Drink direktörleri ile ailesi takdim etti.

Dereceler:

Takım Pilot Co-Pilot No. Araç Sınıf Derece 1 NEU Drift Racing Team Enver Haskasap Halil Mulla 3 Skoda Fabia R5 2 05:36.274 2 Goodyear Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Odun 1 Ford Fiesta S2000 2 05:38.139 3 Stage Cars Rally Team Ömer Yıldız Kani Avkıran 10 Mitsubishi Lancer Evo IX N 05:43.276 4 Ionnais Ionnides Elias Pieri 18 Canam Maverick R 05:51.146 5 Kıbrıs Online Rally Team Mehmet Kamiloğlu Ahmet Gürün 11 Mitsubishi Lancer Evo X R4 2 05:51.628 6 Goodyear Racing Team Kerim Hacımevlüt Rasim Çetinkaya 7 Mitsubishi Lancer Evo X 1 05:53.065 7 Bilgimer Rally Team Selen Bilgimer Ali Burhan Sevil 4 Mitsubishi Lancer Evo VI 1 05:54.551 8 İbrahim Yolcu Argün Hande Kufi 5 Mitsubishi Lancer Evo IX N 05:55.397 9 Stage Cars Rally Team Barış Kalfaoğlu Ahmet Özerdem 6 Mitsubishi Lancer Evo IX N 05:56.398 10 Lambros Ionnides Marios Panayitou 20 Canam Maverick R 05:57.418 11 Zaim Kömürleri Rally Team Önder Zaim Ahmet Buzlukçuoğlu 8 Mitsubishi Lancer Evo IX N 06:05.844 12 Derviş Dizliklioğlu Nebil Öneral 16 Mitsubishi Lancer Evo IX N 06:06.173 13 Goodyear Racing Team Mahmut Bozalanlar Mahmut Ulaş 17 Canam Maverick R 06:09.529 14 Buğur Kambillili Sel Diker 15 Mitsubishi Lancer Evo VI 1 06:10.773 15 Goodyear Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk 9 Mitsubishi Lancer Evo IX N 06:11.442 16 Abdullah Topal Turgut Albayrak 19 Mitsubishi Lancer Evo X N 06:11.709 17 Hasan Yiğittürk Asaf Yiğittürk 26 Canam Maverick R 06:16.992 18 Tolga Güllü Zeliha Güllü 27 Canam Maverick R 06:33.006 19 Niyazi Bedel Mehmet Boşnak 21 Land Rover T2 06:38.323 20 Karaduman Rally Team Osman Pozan Ayhan Ertuğrul 22 Peugeot 206 Gti 3 06:54.164 21 Bilgimer Rally Team Hüseyin Yarkıner Ümit Koçak 14 Mitsubishi Lancer Evo VI 1 07:00.260 22 Umut Sular Ahmet Sular 23 Honda Civic 3 07:07.563 23 Hakan Biricik Ahmet Biricik 25 Subaru Impreza 1 07:32.000 24 Bilgimer Rally Team Sadık Bilgimer Buse Bilgimer 2 Mitsubishi Lancer Evo VIII 1 DNF