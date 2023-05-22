Lefkoşa Ralli Sprint’te kazanan Haskasap-Mulla ikilisi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mayıs 22, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Lefkoşa Ralli Sprint’te kazanan Haskasap-Mulla ikilisi

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Lefkoşa Ralli Sprint’te kazanan Haskasap-Mulla ikilisi

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) 2023 sezonuna Chagla Food & Drink Ralli Sprint yarışıyla devam etti. Basel Holding’in ana sponsorluğunda, Chagla Food & Drink’in yarış sponsorluğunda yapılan organizasyon sezonun ikinci Ralli Sprint’i olarak yapıldı. Basel Holding Ralli ve Basel Holding Sprint Şampiyonası’na puan veren organizasyon Hamitköy bölgesinde hazırlanan, yaklaşık 7.5 kilometrelik etapta gerçekleştirildi. Ekipler etabı biri deneme olmak üzere üçer kez geçerken, etabın en iyi derecesini elde etmeye çalıştılar. Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele, Aveon Sigorta, Chagla Car Care, Rinata, NHG Construction ve Eurol’un da katkıları ile gerçekleştirilen yarışta zafere ulaşmayı başaran ekip, NEU Drift Racing Team ekibi, Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi oldu. Skoda Fabia R5 araçlarıyla yarışan ikili, 5 dakika 36.274 saniyelik dereceleri ile birinci oldular. İkinci hakkında lastik patlatarak derecesini geliştiremeyen fakat sadece 1,8 saniyelik farkla ikinci olan ekip, Ford Fiesta S2000 araçlarıyla, Goodyear Racing Team adına yarışan Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi oldu. Uzun bir aranın ardından Mitsubishi Lancer EVO 9 ile etaplara dönen eski şampiyon Ömer Yıldız, Kani Avkıran’ın Co-pilotluğunda üçüncü olan ekipti. Stage Cars Rally Team adına yarışan ekibin derecesi ise 5 dakika 43.276.

 


Son yılların Sprint katılım rekoru kırıldı, 24 ekip mücadele etti

Chagla Food & Drink Lefkoşa Ralli Sprint, Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde bulunan Chagla Food & Drink önünden başladı. Servis alanının da orada kurulduğu yarışın ödül töreni de yine aynı noktada yapıldı. Son yılların Sprint rekorunun kırıldığı yarışta 24 ekip start aldı. Genel klasmanda olduğu gibi sınıflarda da büyük çekişme yaşandı. Hasaksap-Mulla ikilisi genel klasmanda olduğu gibi Sınıf 2’de de zirvede yer aldı. Bozalanlar-Odun ikilisi sınıf 2 ikincisi olurken, Sınıf 3’de podyumu Kıbrıs Online Rally Team’den Mehmet Kamiloğlu-Ahmet Gürün ikilisi tamamladı. Genel klasman üçüncüsü olan Yıldız-Avkıran ikilisi Sınıf N’de zirvede yer aldı. Sınıf N’de ikinci İbrahim Yolcu Argün-Hande Kufi ikilisi olurken, Sınıf N’de üçüncü Stage Cars Rally Team’den Barış Kalfaoğlu-Ahmet Özerdem ikilisi oldu. Sınıf 1’de ise zirve Goodyear Racing Team’den Kerim Hacımevlüt-Rasim Çetinkaya ikilisinin oldu. İkinci Bilgimer Rally Team’den Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil ikilisi olurken, üçüncü Buğur Kambillili-Sel Diker ikilisi oldu. Sınıf R’de güneyden yarışa katılan iki kardeş ekip; Lambros Ionnides-Marios Panayitou ikilisi birinci, Lambros Ionnides-Marios Panayitou ikilisi ise ikinci oldu. Bu sınıfta podyumu tamamlayan ekip Goodyear Racing Team’den Mahmut Bozalanlar-Mahmut Ulaş ikilisi oldu. Sınıf 3’te Karaduman Rally Team’den Osman Pozan-Ayhan Ertuğrul ikilisi birinci, Umut Sular-Ahmet Sular ikilisi ise ikinci oldu. Sınıf T2’de yalnız yarışan Niyazi Bedel-Mehmet Boşnak ikilisi ise birincilik kupasını almaya hak kazandı. Gençler klasmanında ise Hüseyin Yarkıner pilotlarda birincilik kupasını almaya hak kazandı. Co-Pilotlarda Asaf Yiğittürk birinci, Ahmet Sular ikinci ve Ahmet Biricik üçüncü oldu. Kadın Co-pilotlarda ise Hande Küfi birinci, Sel Diker ikinci, Zeliha Güllü üçüncü oldu. Osman Palabıyık Yarışın Kahramanı kupası ise, uzun bir aranın ardından etaplara dönen Derviş Dizliklioğlu’na takdim edildi. Yarışın şanssız ekibi ise, kaza yaparak yarışı tamamlayamayan Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi oldu. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını KKTOK Başkanı Tigin Kişmir ile Yönetim Kurulu üyeleri ve sponsor Chagla Food & Drink direktörleri ile ailesi takdim etti.

 

Dereceler:

 TakımPilotCo-PilotNo.AraçSınıfDerece
1NEU Drift Racing TeamEnver HaskasapHalil Mulla3Skoda Fabia R5205:36.274
2Goodyear Racing TeamÇağkan BozalanlarHasan Odun1Ford Fiesta S2000205:38.139
3Stage Cars Rally TeamÖmer YıldızKani Avkıran10Mitsubishi Lancer Evo IXN05:43.276
4 Ionnais IonnidesElias Pieri18Canam MaverickR05:51.146
5Kıbrıs Online Rally TeamMehmet KamiloğluAhmet Gürün11Mitsubishi Lancer Evo X R4205:51.628
6Goodyear Racing TeamKerim HacımevlütRasim Çetinkaya7Mitsubishi Lancer Evo X105:53.065
7Bilgimer Rally TeamSelen BilgimerAli Burhan Sevil4Mitsubishi Lancer Evo VI105:54.551
8 İbrahim Yolcu ArgünHande Kufi5Mitsubishi Lancer Evo IXN05:55.397
9Stage Cars Rally TeamBarış KalfaoğluAhmet Özerdem6Mitsubishi Lancer Evo IXN05:56.398
10 Lambros IonnidesMarios Panayitou20Canam MaverickR05:57.418
11Zaim Kömürleri Rally TeamÖnder ZaimAhmet Buzlukçuoğlu8Mitsubishi Lancer Evo IXN06:05.844
12 Derviş DizliklioğluNebil Öneral16Mitsubishi Lancer Evo IXN06:06.173
13Goodyear Racing TeamMahmut BozalanlarMahmut Ulaş17Canam MaverickR06:09.529
14 Buğur KambilliliSel Diker15Mitsubishi Lancer Evo VI106:10.773
15Goodyear Racing TeamOktay ÇocukHüseyin Çocuk9Mitsubishi Lancer Evo IXN06:11.442
16 Abdullah TopalTurgut Albayrak19Mitsubishi Lancer Evo XN06:11.709
17 Hasan YiğittürkAsaf Yiğittürk26Canam MaverickR06:16.992
18 Tolga GüllüZeliha Güllü27Canam MaverickR06:33.006
19 Niyazi BedelMehmet Boşnak21Land RoverT206:38.323
20Karaduman Rally TeamOsman PozanAyhan Ertuğrul22Peugeot 206 Gti306:54.164
21Bilgimer Rally TeamHüseyin YarkınerÜmit Koçak14Mitsubishi Lancer Evo VI107:00.260
22 Umut SularAhmet Sular23Honda Civic307:07.563
23 Hakan BiricikAhmet Biricik25Subaru Impreza107:32.000
24Bilgimer Rally TeamSadık BilgimerBuse Bilgimer2Mitsubishi Lancer Evo VIII1DNF

 

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Tags:Chagla Food & Drink Ralli Sprint yarışı
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