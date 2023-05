Monthly Medal Turnuvası şampiyonu Mainardi oldu

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahası’nda geçtiğimiz gün gerçekleşen ve her ay rutin olarak oynanan aylık kulüp yarışması Monthly Medal’da şampiyon net 65 ile Jean Pierre Mainardi oldu. Stroke Play formatında 18 çukur ve course handicapın %95’i baz alınarak oynanan yarışmada John Eldridge net 67 ile ikinciliği elde ederken, Gareth Griffiths ise yine net 67 ile (back nine skor) yarışmanın üçüncüsü oldu. Turnuvada, CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Aydın Türker 7 numaralı 121 Yardalık Par 3’te tek vuruşta topu deliğe atarak Hole in One gerçekleştirdi ve kulüp tarihine geçti. CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahası’nda 28 Mayıs Pazar gün Pairs Scramble Turnuvası gerçekleşecek.

