Monthly Medal Turnuvası şampiyonu Mainardi oldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mayıs 22, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Monthly Medal Turnuvası şampiyonu Mainardi oldu

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Monthly Medal Turnuvası şampiyonu Mainardi oldu

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahası’nda geçtiğimiz gün gerçekleşen ve her ay rutin olarak oynanan aylık kulüp yarışması Monthly Medal’da şampiyon net 65 ile Jean Pierre Mainardi oldu. Stroke Play formatında 18 çukur ve course handicapın %95’i baz alınarak oynanan yarışmada John Eldridge net 67 ile ikinciliği elde ederken, Gareth Griffiths ise yine net 67 ile (back nine skor) yarışmanın üçüncüsü oldu.  Turnuvada, CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Aydın Türker 7 numaralı 121 Yardalık Par 3’te tek vuruşta topu deliğe atarak Hole in One gerçekleştirdi ve kulüp tarihine geçti. CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahası’nda 28 Mayıs  Pazar gün Pairs Scramble Turnuvası gerçekleşecek.

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Tags:CMC Golf Kulübü Yeşilyurt SahasıMonthly Medal
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