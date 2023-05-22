KTOEÖS yarın tüm okullarda grev yapacağını duyurdu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mayıs 22, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

KTOEÖS yarın tüm okullarda grev yapacağını duyurdu

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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KTOEÖS yarın tüm okullarda grev yapacağını duyurdu

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), örgütlü olduğu tüm okullarda yarın grev yapılacağını ve sınavların gerçekleştirilmeyeceğini duyurdu.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yazılı açıklamasında, yarın saat 09.00’da Güzelyurt Meslek Lisesi’nde basın açıklaması yapacaklarını da bildirdi.


“Eğitim Bakanlığı ve UBP-DP-YDP hükümeti dayatmayla öğretmene, topluma saldırmayı sürdürmekte, bunda ısrar etmektedir. Dayatmalara boyun eğmeyecek, mücadele etmeye devam edeceğiz” diyen Eylem, yarın 08.30-12.30 saatleri arasında tüm okullarda greve gideceklerini ve sınavların yapılmayacağını açıkladı.

Eylem, eğitimdeki kaosun sorumlusu olduğunu iddia ettiği Eğitim Bakanlığı’na, bu kaosu ortadan kaldırmak ve eğitimdeki gerçek sorunlara çözümler üretmek için Atatürk Öğretmen Akademisi’yle ilgili yasayı geri çekme çağrısı yaptıklarını belirtti.

İki öğretmen sendikası KTÖS ve KTOEÖS bir süredir Öğretmen Akademisi’yle ilgili hükümetin hazırladığı tasarıya karşı grev ve eylemler yapıyor.

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Tags:EğitimgrevKTOEÖSokul
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