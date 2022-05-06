Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi ekipleri kaçak taşımacılık yapan sürücülere göz açtırmıyor

Pandemiyle birlikte zor günler geçiren ve evlerine ekmek götürmekte zorlanan taksicilere, bir darbe de kaçak taşımacılık yapan korsan taksiciler vuruyor. Ancak Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Şubesi ekipleri kaçak taşımacılık yapan sürücülere göz açtırmıyor. Polis ekipleri korsan taksicilik yapan JE 869 plakalı araç sürücüsü M.K ve NH646 plakalı araç sürücüsü M.A’ya 20 puan ve 1750 TL ceza kesti. Sürücü M.A’nın daha önce de kaçak taşımacılıktan polise yakalandığı ve ceza aldığı ortaya çıktı.