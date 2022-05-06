Aziz Fedai, ölümünün 10. yılında unutulmadı

Gürsel KARAGÖZLÜ

Sekizinci Aziz Fedai anı karşılaşmasını Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi kazandı.

Lefke sevdalısı, yüzlerce kişiye komutanlık, binlerce öğrenciye öğretmenlik yapmış, Lefke Türk Spor Kulübü, Lefke Vakfı Kurucular Heyeti, Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu, Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Eski Başkanı, Lefke Gazi Lisesi Eski Müdürü ve Lefke sancaktarlığı Serdarı Aziz Fedai, ölümünün 10. yılında, Lefke Gazi Lisesi ve Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi öğretmenlerinin oluşturduğu takımlarla futbol anı turnuvası ile anıldı.

Turnuva öncesinde, Fedai’nin kızı Lütfiye Fedai bir konuşma yaptı. Lütfiye Fedai, babasının 10 yıl önce vefat ettiğini, o yıldan itibaren babasının Müdürlük yaptığı Lefke Gazi Lisesi ile Lefke de eğitim veren Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi arasında anı maçı düzenlediklerini söyledi. İki yıl önce pandemi nedeni ile turnuvaların yapılamadığını söyleyen Fedai, bu yıl sekizincisini düzenlediklerini söyleyerek, sahayı kendilerine veren Lefke Avrupa Üniversitesi yöneticilerine ve turnuvaya katılan iki okul öğretmenlerine teşekkür etti. Lütfiye Fedai, babasının Lefke de 1974 öncesinde bölge serdarı olduğunu, ayrıca Lefke Gazi Lisesinde uzun yıllar öğretmenlik ve müdürlük yaptığını, ancak ölümünün üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen özelde Lefke bölgesine ve genelde diğer bölgelere birçok emeği geçen babasının adını yaşatacak bir adımın atılmadığından da ailece üzgün olduklarını söyledi.

Fedai’nin konuşmasından sonra 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından istiklal marşı okundu. Daha sonra karşılaşma Lütfiye Fedai’nin başlama vuruşu ile karşılama başladı.

LAÜ Spor Kompleksi Halı Sahası’nda Lefke Gazi Lisesi ile Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi öğretmenleri arasında sekizinci kez oynanan, hakemliğini Gemikonağı Muhtarı Ahmet Ced’in yaptığı karşılaşmayı 11-9 Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi kazanarak birinci oldu. Turnuvaya katılanlara madalyalarını ve kupalarını Fedai’nin eşi Rüştiye Fedai, kızları Lütfiye Fedai ve Zehra Fedai verdi. Turnuvadan sonra toplu fotoğraf çekildi ve tüm katılanlara çeşitli anı hediyeleri ve tatlı ikram edildi.

Aziz Fedai ölüm tarihi olan 8 Mayıs’da Lefke’de mezarı başında anılacak.

Aziz Fedai kimdir

1933 yılında Lefke’de doğan Fedai, ilköğrenimini Lefke’de, ortaöğrenimini ise Lefkoşa Türk Lisesi’nde tamamladı. Öğretmen Eğitim Koleji’nden mezun olduktan sonra çeşitli ilkokullarda yedi yıl görev yapan Fedai, 1960-1961 öğretim yılında Lefke Gazi Lisesi’ne İngilizce öğretmeni olarak atandı. Burslu olarak gönderildiği Edinburgh Üniversitesi’nden eğitim yönetimi üzerinde lisansüstü diploma alan Fedai, Lefke Gazi Lisesi’nde önce müdür Muavini,1979–1980 öğretim yılında ise müdür olarak görevine devam etti. Fedai, meslekte 37 fiili hizmet yılından sonra 22 Şubat 1990 tarihinde emekliye ayrıldı.

Aziz Fedai, öğretmenlik mesleğinin yanı sıra ulusal direnişe ilk katılanlardan olup Lefke Sancağı’nın ilk ve son serdarı olarak 1 Ağustos 1958’den 31 Ağustos 1971 tarihine kadar uzun yıllar Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ön saflarında etkin görevlerde bulundu.

Bu arada, doğup büyüdüğü Lefke kasabasının sportif, sosyal ve kültürel etkinliklerine katılmaktan da geri kalmayan Fedai, uzun yıllar Lefke Türk Spor Kulübü, Lefke Mücahitler Derneği ve Lefke Türk Kulübü yönetim kurulu başkanlıklarını da yürüttü.

Mesleğinden emekliye ayrıldıktan sonra bir dönem Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı, bir dönem de Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı görevlerinde bulunan Aziz Fedai, Gemikonağı’ndaki Lefke Merkez Mücahitler Derneği’nin onursal başkanlığını ve Lefke Vakfı’nın da kurucu başkanlığını yaptı.

Aziz Fedai, 8 Mayıs 2012 tarihinde sabah saat 06.00’da Cengiz Topel Hastanesi’nde hayatını kaybetti.