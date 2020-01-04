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Lefkoşa – Mağusa istikameti bölünmüş yolda çalışma

4 Ocak 2020

Karayolları Dairesi tarafından Lefkoşa – Gazimağusa Bölünmüş Yolu üzerinde başlatılan bariyer çakma çalışmaları devam etmektedir.

Bugün (04.01.2020) ve yarın (05.01.2020) yapılacak çalışmalar süresince bu yolu kullanacak sürücülerin trafik uyarı işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle rica olunur. Dairemizin hazır olan projeleri çerçevesinde kaynak ulaştırıldıkça trafik güvenlik ve yol bakım tamir çalışmaları devam edecektir.

SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!Karayolları Dairesi tarafından Lefkoşa – Gazimağusa Bölünmüş Yolu üzerinde başlatılan bariyer…

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı paylaştı: 4 Ocak 2020 Cumartesi

 



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