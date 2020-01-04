Lefkoşa – Mağusa istikameti bölünmüş yolda çalışma

Karayolları Dairesi tarafından Lefkoşa – Gazimağusa Bölünmüş Yolu üzerinde başlatılan bariyer çakma çalışmaları devam etmektedir.

Bugün (04.01.2020) ve yarın (05.01.2020) yapılacak çalışmalar süresince bu yolu kullanacak sürücülerin trafik uyarı işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle rica olunur. Dairemizin hazır olan projeleri çerçevesinde kaynak ulaştırıldıkça trafik güvenlik ve yol bakım tamir çalışmaları devam edecektir.