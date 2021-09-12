Lefkoşa Kuzey çevre yolunda feci kaza

Lefkoşa Kuzey çevre yolu üzerinde bugün meydana gelen kazada, 39 yaşındaki motosiklet sürücüsü Veli Umut Erkal ağır yaralandı…

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre bugün saat 13.00 sıralarında, Lefkoşa Kuzey çevre yolu üzerinde, Veli Umut Erkal (E-39), yönetimindeki PT 678 plakalı motosiklet ile doğu istikametinden batı istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsizce seyrettiği esnada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağındaki çelik bariyerlere çarpmıştır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Veli Umut Erkal kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.