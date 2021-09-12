Güröz: İşçinin ve haklı mücadelenin aşağılanmasına müsaade etmedim, etmeyeceğim

Koop- Sen Başkanı Mehmet Ali Güröz, işverenle diyalog kapısını sonuna kadar açık tuttuklarını belirterek, “küfür ettiğine” yönelik açıklamaya cevap verdi.

Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana önünde yapılan uzlaşı toplantısına Yönetim adına katılan Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve LP Gaz Üretim Pazarlama Kooperatifi (Binboğa Yem) Ltd Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vedat Timuçin Erbay’ın iddiasına yanıt veren Güröz, “İşçinin hakkının yenmesine müsaade etmedim. Etmeyeceğim” dedi.

Güröz, Erbay’ın söz alır almaz, uzlaşı yönünde değil, sendikayı ve sendikal mücadeleyi aşağılayan bir üslup kullandığını belirterek, “Erbay söz alır almaz, grev bitmeden sendikayı muhatap almayacaklarını söyledi. Devamında sendikayla görüşmek için karar almadıklarını vurguladı” dedi.

Güröz yaşananları şöyle anlattı:

“Biz hayatımızı kooperatiflere adadık. Grevde şahsi bir talebimiz yok, aksine iştirakler yaşasın diye mücadele ediyoruz.

Kooperatif nedir bilmeyen birisi gelecek, bizi aşağılayacak. Ben de susacağım.

Dayanamadım, sadece “Arif hocanın dediğinden. Sen git, yetkili biri gelsin” dedim.

Ne yapacaktım? Bunca yıllık emeğimizin, üstelik de şahsi bir beklenti olmadan yaptığımız bir eylemin ayaklar altına alınmasına izin mi vereceğim? Biz ciddi bir stres altında mücadele ediyoruz. Bunu tek derdi siyaset olanlar anlayamaz. Görevde geçici olarak görev alanların, kooperatifçiliğin ruhunu bilmeleri mümkün değildir.

Ben, Koop- Sen başkanı olduğum sürece kooperatifler için mücadele etmeye devam edeceğim. Takdir kooperatiflere sabah akşam çalışan ve siyasetin kurumlara zarar vermemesi için tek yumruk olan çalışanındır. Başka da kimseye hesap vermeyeceğim.”