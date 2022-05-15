Lefkoşa Kuzey Çevre yolu bugün trafik akışına kapalı olacak

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından 08.00-19.00 saatleri arasında Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Hamitköy Çemberi ile Küçük Sanayi Çemberi arasındaki çift şeritli yolda 1’inci motosiklet drag yarışı düzenlenecek.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından 08.00-19.00 saatleri arasında Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Hamitköy Çemberi ile Küçük Sanayi Çemberi arasındaki çift şeritli yolda 1’inci motosiklet drag yarışı düzenleneceği belirtildi.

Belirtilen tarih ve saatlerde, yolun çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacağı kaydedilen açıklamada, Gazimağusa istikametinden gelen araçların ulaşımının Hamitköy içerisinden, Girne’den gelen araçların ulaşımının ise Sanayi Bölgesi üzerinden sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu güzergahı kullanacak olan sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.