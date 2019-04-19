Lefkoşa İzcilik Derneği’nden bir heyet Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk Yuvasını ziyaret etti

Lefkoşa İzcilik Derneği’nden bir heyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk Yuvası‘nı ziyaret etti.

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, “Her gün bir iyilik yap” temasıyla gerçekleştirilen ziyarette, genç izci ve gönüllü izci liderleri, farklı yaş gruplarındaki çocuklara çeşitli hediyeler verdiler, onlarla oyunlar oynayıp yanlarında getirdikleri müzik aletlerini çalarak şarkılar söylediler.

Dernek Başkanı Bakiye Lord, konuyla ilgili açıklamasında, gençlerin bu gibi sosyal yardımlar için çok hevesli olduğunu ve her fırsatta dernek içerisinde yardım için mücadele ettiklerini dile getirdi.