Bilim İnsanlarından Köpek Balığı Açıklaması: Onların da Korktuğu Bir Canlı Var

Bilim insanları tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, köpek balıklarının, katil balinalardan korktukları, karşılaştıklarında ise bölgeyi hızlı bir şekilde terk ettikleri belirlendi.

Büyük beyaz köpek balıklarının 6 metrelik boyları ve 1.7 tona ulaşan ağırlıklarıyla okyanusların en büyük canlılarından olduğunu hepimiz biliriz. Bilim insanları, bu devasa canlıların hayatlarının nasıl olduğunu araştırırken ilginç bir sonuca ulaştılar. Köpek balıklarını fazlasıyla korkutan, karşılaştıkları bölgeyi hemen terk edip bir sene boyunca bir daha oraya gelmemelerine neden olan bir canlı türüne denk gelindi: Katil balinalar.

Amerika’da bulunan Monterey Körfezi Akvaryumu yakınlarında yapılan araştırmalar, toplam 27 yıl sürdü. Bu uzunca süre boyunca beyaz köpek balıkları, foklar ve katil balinaların davranışları incelendi. Avlanma davranışlarında ise beyaz köpek balıklarının hiçbir zaman zaman katil balinalar ile rekabet etmediği sonucuna varıldı.

Bilindiği üzere katil balinalar, okyanusların tümünde bulanan en yırtıcı balıklardır. Boyutları 5 ile 8 metre arasında değişen ve 5.5 ton ağırlığa sahip olan bu canlıların, beyaz köpek balıkları tarafından okyanusun kralları olarak nitelendirilmiş durumda. Öyle ki katil balinalarla karşılaşak beyaz köpek balıkları sadece peşinde olduğu avı bırakmıyor, uzunca bir süre boyunca da aynı yere dönmüyor. Yetkili Salvador Jorgensen yaptığı açıklamada, beyaz köpek balıklarının bölgeden bir yıl boyunca uzak kaldığını belirtti.

27 yıl süren araştırmalarda deniz canlıları etiketlendi. Bu sayede sonuca ulaştıklarını belirten Jorsengen, kara üzerinde etkileşimlerin nasıl olduğunu takip etmenin daha kolay olduğunu ancak bunu okyanus ortamında belgelemenin daha zor olduğunu belirterek, bu olayın neden kaynaklandığını anlamanın uzun sürebileceğini belirtti.