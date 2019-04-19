Rusya’da ilk kez bir robot haber sundu

Rusya’da ilk kez Rossiya 24 televizyonunda Rus Promobot şirketinin ürettiği Aleks isimli insan benzeri robot haber sundu.

Rusya’nın Perm kentinde Promobot şirketi tarafından geliştirilen, şirket kurucusu Aleksey Yujakov’un yüzünü taşıyan robot Aleks, Rossiya 24 televizyonunda haber programını sundu.

Spiker koltuğuna oturan Aleks, tarım, nükleer teknoloji forumu ve mikro-finans gibi alanlarda birçok haberi izleyiciye anlattı.

Robot bir teknoloji forumuyla ilgili haberi sunarken de “Forumda baş kahraman bendim, yani robot Aleks’ti” ifadesini kullandı.

Android işletim sistemi ile çalışan Aleks, vücudunu pek fazla hareket ettiremese de yüz kısmı ile 20 ifadeyi verebiliyor.

Robotun gelecekte kolları ve bacaklarını da hareket ettirebileceği belirtiliyor.

Yapımına 2017 yılında başlanan ve yıl sonunda tamamlanması planlanan robotun yapımında ise 15.600 dolar harcandı.

Şirkete, 12 adet insansı robot için siparişler de geldi.

KAYNAK: Sputniknews TR