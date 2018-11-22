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Lefkoşa-Güzelyurt yolunda 2 araç çarpıştı

22.11.2018 tarihinde saat 11.30 sıralarında Alayköy’de Lefkoşa-Güzelyurt anayolu 10-11. kilometreler arasında Lefkoşa istikametine doğru soldan birinci şeritte seyreden Mehmet Özeralp (E-29) yönetimindeki KL543 plakalı salon aracı, gereken azami dikkat ve ihtimamı göstermeksizin sürüp yine aynı şeritte aynı istikamete doğru seyreden İsmail Yazıcı’nın (E-53) yönetimindeki FT072 plakalı kamyonet aracın sağ arka kısmına aracının sol ön kısmıyla çarpması sonucu bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada KL543 plakalı araç sürücüsü Mehmet Özeralp ve FT072 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Faris Eserbaş (E-45) olay yerine gelen ambulans ile LDH acil serviste müşahede altına alınmıştır. Tahkikat devam ediyor.

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