Tahkim Kurulu’ndan derbi kararları

Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili verilen cezaların tümü onandı. Tahkim Kurulu iki kulüpten gelen itirazları da reddetti.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu; Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e 7, yardımcısı Hasan Şaş’a 8, futbolculardan Galatasaraylı Badou Ndiaye’ye 5, Fenerbahçeli Jailson’a 8 ve Roberto Soldado’ya 6 maç men cezası vermişti.
Tahkim Kurulu, kulüplerden gelen itirazların tümünü reddetti. Böylece derbiyle ilgili verilen cezaların tümü onanmış oldu.
Tahkim Kurulu, Galatasaray’dan Ryan Donk’un 6, Garry Rodrigues’in 3 maçlık cezalarını 10 Kasım’da yaptığı toplantıda onamıştı.