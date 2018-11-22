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Tahkim Kurulu’ndan derbi kararları

Tahkim Kurulu; PFDK'nın Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili verdiği tüm kararları onadı ve erteleme taleplerini de reddetti.

Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili verilen cezaların tümü onandı. Tahkim Kurulu iki kulüpten gelen itirazları da reddetti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu; Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e 7, yardımcısı Hasan Şaş’a 8, futbolculardan Galatasaraylı Badou Ndiaye’ye 5, Fenerbahçeli Jailson’a 8 ve Roberto Soldado’ya 6 maç men cezası vermişti.

Tahkim Kurulu, kulüplerden gelen itirazların tümünü reddetti. Böylece derbiyle ilgili verilen cezaların tümü onanmış oldu.

Tahkim Kurulu, Galatasaray’dan Ryan Donk’un 6, Garry Rodrigues’in 3 maçlık cezalarını 10 Kasım’da yaptığı toplantıda onamıştı.

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