KıbrısManşet

Lefkoşa Güzelyurt Anayolu’nda korkutan kaza

10 Kasım 2022
halide gültekin






Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre bu sabah saat 08:00 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun 4-5’inci kilometreleri arasında, Halide GÜLTEKİN(K-38) yönetimindeki LG 116 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, Türkeli Çemberini geçtikten sonra dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp toprak refüj içerisinde ilerledikten sonra, anayolun ortasında bulunan beton bariyerlere çarpmış ve takla atarak toprak refüj içerisinde durmuştur.




Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.





Etiketler
10 Kasım 2022




Başa dön tuşu