Spor

Cumhuriyet için yarışacaklar

10 Kasım 2022






Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü (KKRKD) tarafından organize edilen ve KKTC Başbakanlık Gençlik Dairesi Müdürlüğü himayelerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kuruluş yıl dönümünde ‘’Cumhuriyet Şöleni’’ etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Cumhuriyet Sprint Rallisi’nin 3’üncüsü 12 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılıyor.




Yarış, Hamitköy Çevre yolu üzerinde hazırlanan yaklaşık 7,5 kilometrelik etapta yapılacak. Saat 12.30’da Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi’nden başlayacak rallide ekipler biri deneme olacak şekilde etabı üçer kez geçecekler ve takribi 16.20’te finiş görecekler.



 

Etap Dikmen-Hamitköy arasında hazırlandı

Etap, Lefkoşa Dikmen yolu üzerinde yeni yapılan yoncayı geçer geçmez yolun doğu bölgesinden başlayıp Hamitköy Baraj bölgesine doğru gidecek. Stabilize 4 yola gelince sağa dönüp Hamitköy çevre yolu üzerindeki seyirci noktasına gidecek. Seyirci noktasından batı istikametine doğru ilerleyip köprü altından sanayi bölgesi üzerine dönecek. BRT Ormancık civarından geçip Lefkoşa Trafo Merkezi üzerinde etap son bulacak. Etabın ilk geçişi 12.50’de, ikinci geçişi 14.15’de ve son geçişi 15.35’de başlayacak. Start ve finişin olduğu gibi, her etap arasında yarışçıların uğrayacağı servis alanı da Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içerisinde kurulacak.

 

NoPilotCo-PilotAraçSınıf
0Orhun Mevlit*Suzuki Jimmy0
1Sadık BilgimerBuse BilgimerMitsubishi Lancer Evo VIII1
2Yusuf CambazMert GürtaçMitsubishi Lancer Evo VI1
3Enver Haskasap*Skoda Fabia R52
4Bahadır GülokÖzeş GülokSubaru Impreza STIH
5Sander KahvecilerEser SuloTOMCATT
6Halim KahvecilerRamadan UzunLand RoverT
7Niyazi BedelMehmet BoşnakLand Rover DiscoveryT
8Hasan ReyhanSeda ErpakMitsubishi ShogunT
9Selen BilgimerAli BurhanMitsubishi Lancer Evo III1
10Hakan KofalıMehmet ÇakıcıLand RoverT
11Çağkan BozalanlarMehmet DemirağFord Fiesta S20002
12Halil MullaErdem MullaMitsubishi Lancer Evo IXN
13Kerim HacımevlütMahmut UlaşMitsubishi Lancer Evo VI1
14Mehmet Gülok*Subaru Impreza STIH
15Fehim ManiAhmet ÖksüzoğlularıFord fiesta R23

Kayıt Listesi:



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10 Kasım 2022




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