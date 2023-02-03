Lefkoşa-Girne Anayolunda feci kaza: Yararlılar var

Lefkoşa Girne Anayolu’nda bugün saat 15.00 sularında kaza meydana geldi.

PT 950 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip takla atarak yolun dışına çıktı. Olay yerinden edinilen bilgiye göre yağmurdan dolayı kayganlaşan yol ve sürücünün de süratli olması kazaya neden oldu.

Kaza sonucunda biri ağır yaralanan 2 kişi olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

Video-Fotoğraf: Ahmet İkidereli