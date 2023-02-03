Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu SBC Boru 16 yaş takımlar arası tenis ligi başladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 SBC BORU 16 Yaş Takımlar Arası Tenis Ligi 03 Şubat 2023 tarihinde KKTF kortlarında başladı.

KKTF 2023 SBC BORU 16 Yaş Takımlar Arası Tenis Ligi Girne Belediyesi Tenis Kulübü, Pakan Spor Kulübü Derneği ve Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (Mavi ve Beyaz) takımlarının katılımı ile oynanacak grup karşılaşmalarının ardından gerçekleşecek 3.lük ve final maçları ile 2023 SBC BORU 16 Yaş Takımlar Arası Tenis Ligi tamamlanacak.

16 Yaş Takımlar arası Tenis Ligi müsabakaları;

2 tek erkekler,

1 çift erkekler,

2 tek kadınlar,

1 çift kadınlar,

1 karışık çiftler

Maçları olarak oynanacak, tüm maçlar ilk 2 sette tie – break uygulamalı, 3 set üzerinden 2 set alan kazanır ve karar puanlı seklinde oynanacaktır.