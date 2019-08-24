KıbrısManşet

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda çarpışma

24 Ağustos 2019

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerindeki benzin istasyonundan çıkış yaparken ters yöne giren 70 yaşındaki sürücü çarpışmaya neden oldu. 

Bu sabah meydana gelen ve 3 aracın karıştığı çarpışmada, 35 yaşındaki Kemal Hüroğlu hafif yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Zevay Karahasan (E ) yönetimindeki AZ 640 plakalı araçla Gazimağusa- Lefkoşa anayolu üzerinde, Haspolat Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Özok Petrol istasyonuna girdi.

İstasyondan çıkarken, ters yöne giren, Lefkoşa yerine Gazimağusa istikametine yönelen Zevay Karahasan’ın yönetimindeki araç Gazimağusa’dan Lefkoşa’ya seyreden Kemal Hüroğlu (E-35) yönetimindeki MY 137 plakalı aracın önünü tıkadı.  Çarpmanın etkisiyle savrulan MY 137 plakalı araç aynı istikamete seyreden Özlem Saka (K-37) yönetimindeki araca çarptı.

Hafif yaralanan MY 137 plakalı araç sürücüsü Kemal Hüroğlu, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Etiketler

İlgili Makaleler

Yeşilyurt-Yeni Erenköy sahilinde terkedilmiş sürat teknesi bulundu

24 Ağustos 2019

Oktay: “Lefke Gazi Lisesi orta bölümü öğrenci kayıtlarında mevzuata uygun hareket edilmiyor, öğrenciler başka ortaokullara kaydediliyor”

24 Ağustos 2019

Girne’de fırına 2 bin 128 Türk Lirası para cezası kesildi

24 Ağustos 2019

Güney Kıbrıs’ta bir Batı Nil Virüsü vakası daha tespit edildi

24 Ağustos 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı