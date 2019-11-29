Lefkoşa Fuar kavşağında çarpışma

Lefkoşa’da Fuar kavşağı yakınlarında, bugün saat 14:40 sıralarında gerçekleşen çapışma korkuttu.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgilere göre, Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Vedat DEMİR (E-19) yönetimindeki ET 862 plakalı araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağ şerit içerisinden sol şeride geçmesi sonucu o esnada sol şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Ziya TÜZEL (E -40) yönetimindeki MU 619 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan ET 862 plakalı araç yol içerisinde bulunan çelik bariyerlere çarpıp devrildi. MU 619 plakalı araç ise yolun solundan çıkarak kaldırım üzerine çıkarak durabildi.

Çarpışma sonucu yaralanan olmadığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.