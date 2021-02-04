Lefkoşa Fuar Alanı’nda yaptırdığı PCR testi pozitif çıktı

Lefkoşa Fuar Alanı’nda yaptırdığı PCR test sonucunun pozitif olduğunu açıklayan Seyhan Yıldırımbora, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hafif bir enfeksiyon olduğunu belirterek pandemi otelinde karantinada olduğunu söyledi.

Yıldırımbora’nın açıklaması şu şekilde

Merhaba

Herhangi bir belirti olmaksızın kendi isteğimle Fuar alanına gidip pcr testi yaptırdım.

Sonucu pozitif çıktı şuan covid-19 teşhisi ile hastanedeyim. Yapılan muayene sonucunda hafif bir enfeksiyon olduğu ve hastanede değil pandemi otelinde karantinaya alınacağım. Ben hatırladığım kadarıyla bu süreçte muhatap olduklarımın listesini verdim. Unuttuklarım olabilir benimle 10 dakikadan fazla ayni ortamda olanların lütfen kendileri ve çevremizdeki insanları düşünerek bakanlığa bilgi versinler lütfen.

Sağlıkla kalın…