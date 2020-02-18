KıbrısManşet

“Lefkoşa Fır hattının güneyi ABD casus uçaklarıyla dolu”

18 Şubat 2020

Lefkoşa Fır hattının güney bölümünün, özellikle ABD’ye ait casus uçaklarıyla dolu olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “ABD Casus Uçakları ‘Yavuz’ Gemisi Etrafında” başlıklı haberinde, “Lefkoşa Fır” hattının güney bölümünün, Şubat ayı başlarından itibaren hemen hemen her gün, Suriye ile ilgili operasyonların ötesinde, “Yavuz” Türk sondaj gemisi üzerinde uçuş gerçekleştiren, özellikle ABD’nin casus uçaklarıyla dolduğunu belirtti.

Gazete geçtiğimiz aydan itibaren Larnaka Havalimanı’ndan Lübnan’daki “Hamat’”a yönelik Amerikan savaş uçaklarının uçuşlarının artık rutin hale geldiğini, “Dornier C-146A” tipi 4 farklı savaş uçağının söz konusu olduğunu yazdı.

Gazete yine, Amerikan Hava Kuvvetleri’ne ait “Lockheed 130H” uçaklarının da Baf Havalimanı ve Ürdün’ün “Marka” havalimanına yönelik iniş ve kalkışlarının ise çok seyrek olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz haftalarda, Baf Havalimanı’ndan, “Uh-60 Blackhawk” Amerikan helikopterlerinin iniş ve kalkışlarının seyrek olduğunu belirten gazete, Amerikan casus uçaklarının, Şubat ayından itibaren, hemen hemen her gün, Kıbrıs Cumhuriyeti Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki 8’inci parselde bulunduğu iddia edilen ‘Yavuz’ Türk sondaj gemisi üzerinde uçtuğunu yazdı.

“P8A Poseidon” Amerikan casus uçaklarının zaman zaman bölgeye geldiğini ve Yavuz gemisinin bulunduğu bölgeden geçtiğini yazan gazete, “RC-135W” tipi casus uçaklarının da aynı bölgede uçtuğunu, İsrail “G550” casus uçağının Şubat ayından itibaren zaman zaman bölgede, Fransız “NorthopGrumman E2C Hawkeye” uçaklarının ise özellikle “Charles de Gaulle’”nin bulunduğu bölgede uçtuklarını belirtti.

Türk casus uçaklarının, Şubat ayı başından itibaren varlığını seyrekleştirdiğini, bu dönemde Kıbrıs’ın kuzey doğusunda ve güney batısında iki durumun kaydedildiğini belirten gazete, 3 Şubat’ta kaydedilen durumda, Türk Hava Kuvvetlerine ait 737 AEW&C tipi bir uçağın, Fransız uçak gemisinden 40 deniz mili mesafede uçtuğunu ve daha sonra ayrıldığını da savundu.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Bir garip ihale

Bir garip ihale

18 Şubat 2020
Photo of Eğitime ‘maarif’ ayarı

Eğitime ‘maarif’ ayarı

18 Şubat 2020
Photo of Türkiye’nin Crans Montana’da sunduğu “güvenlik ve askeri varlık” belgesi basına sızdı

Türkiye’nin Crans Montana’da sunduğu “güvenlik ve askeri varlık” belgesi basına sızdı

18 Şubat 2020
Photo of Dolandırıcılıkla suçlanıyordu

Dolandırıcılıkla suçlanıyordu

18 Şubat 2020
Photo of Hırsızlar suçlarını kabul etti

Hırsızlar suçlarını kabul etti

18 Şubat 2020
Photo of Akacan Holding’e iş MDA’dan ödeme

Akacan Holding’e iş MDA’dan ödeme

18 Şubat 2020
Photo of Okul zili çaldı

Okul zili çaldı

18 Şubat 2020
Photo of İsmet Özkavra hayatını kaybetti

İsmet Özkavra hayatını kaybetti

18 Şubat 2020
Photo of Yağışlı hava geliyor

Yağışlı hava geliyor

18 Şubat 2020
Photo of Birleşmiş Milletler’den İdlib için ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler’den İdlib için ateşkes çağrısı

17 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı