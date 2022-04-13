Lefkoşa Dereboyu’nda bir dairede yangın çıktı

Lefkoşa’nın Dereboyu bölgesindeki bir apartman dairesinde bu akşam yangın çıktı. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, 20.30 sıralarında Mehmet Akif Caddesi’ndeki Kral Apartmanı’nın 6 numaralı dairesinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı.,

Yangında odadaki bir komidin kısmen yanarken, oda duvarları islendi.

Ev sahibinin kendi çabasıyla söndürülen yangında etkilenen ev sakini, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.