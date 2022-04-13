Şanghay’da karantina tedbirleri gevşetilecek

Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 2 hafta süren kapanmanın ardından vaka görülmeyen bölgelerde sokağa çıkma yasakları kaldırılacak.

Şehrin 9 merkez ilçesi, vaka sayılarına göre düşük, orta ve yüksek riskli bölgelere ayrılırken, karantina kısıtlamaları kademeli uygulanacak.

Buna göre, son 7 günde pozitif vakaların tespit edildiği yerleşimler “yakın kontrol bölgesi” olarak adlandırılacak ve buralarda vakalar bitene kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam edecek.

“Kontrol bölgesi” olarak adlandırılan, son 7 günde vaka tespit edilmeyen yerleşimlerde yaşayanlar ise evlerinden çıkabilecek fakat bölgelerinin dışına çıkamayacak.

Son 14 günde vaka görülmeyen yerleşimler ise “önleme bölgesi” olarak adlandırılacak ve buralarda yaşayanlar evlerinden çıkıp düşük riskli bölgeler arasında dolaşabilecek. Şu anda çoğunlukla nüfusun daha az yoğun olduğu banliyölerde bulunan bu kategorideki yerleşimlerde yaklaşık 4,8 milyon kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.