Lefkoşa Atatürk Salonu kavşağında sinyalizasyon çalışması tamamlandı, trafik akışı normale döndü

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda Atatürk Spor Salonu kavşağındaki trafik ışıklarında yapılan sinyalizasyon çalışmaları tamamlandı, trafik akışı yeniden normal seyrine döndü.
Polis Basın Subaylığı, saat 18.00 sıralarında yaptığı açıklamada, trafik sinyalizasyon çalışmasının tamamlandığını ve kavşaktaki trafik akışının normale döndüğünü bildirdi.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi,
Atatürk Spor Salonu (Sanayi) Kavşağı Sinyalizasyon Sisteminde bugün ve yarın 06.00-18.00 saatleri arasında yapılacak alt yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğin kontrollü olarak verileceğini duyurmuştu.