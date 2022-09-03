Cimnastikçiler ve Fenerbahçeliler, Thalassamialılar için kan verdi

KKTC Cimnastik Federasyonu ve KKTC Fenerbahçeliler Derneği ortak kan bağışı kampanyası düzenledi.

“Yardımseverlik kanımızda var” sloganıyla acil kan bağışı çağrısı yapılan kan bağışı kampanyası ile birlikte son zamanlarda kan sıkıntısı yaşayan Thalassamia hastalarının yaşadıkları sıkıntıların aşılması hedeflendi.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile KKTC Fenerbahçeliler Derneği başkanı Toykan Özdamar da KKTC Fenerbahçeliler Derneğinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında kan verdiler. Yoğun ilginin olduğu kan bağışı kampanyasında bağış yapanlara KKTC Fenerbahçeliler Derneği yöneticileri ikramda da bulundular.