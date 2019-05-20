Lefke’de “İki Toplumlu Çevre Etkinliği” yapıldı

Gürsel KARAGÖZLÜ

Kıbrıs Maden Şirketi’nin (CMC) Lefke bölgesindeki madencilik faaliyetleri ve atıklarının insan üzerindeki etkilerini araştırmak üzere Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu ile Güney Kıbrıs’tan Laona Vakfı, iki toplumlu bir projeyi hayata geçirmek için çalışmalarına devam ediyorlar.

Projeye destek veren sivil toplum örgütleri, “Laona Vakfı, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği (Environmental Society of Lefka), Lefke Turizm Derneği (Lefke Tourism Association), Lefke Vakfı (Lefke Foundation), Denizli Gemikonağı Kalkındıra Derneği (Xero Karavostasi Development Association), Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği (Bağlıköy Eco Tourism Volunteers Association), Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Lefke Şubesi (Lefke Branch of Cyprus Turkish Pensioners Association), Lefke Toplum Merkezi (Lefke Community Center)” Mart 2019 ayında, Lefkoşa’da Tabipler Birliği’nde projenin tanıtımı basın toplantısı ile yapıldı.

Proje kapsamında, CMC kaynaklı çevre sorununun öncelikle su kaynaklarında ve toprakta yarattığı ağır metal kaynaklı kirlilik değerleri ölçümlerinin yapılması, maddi olanaklar kapsamında özellikle kanser hastaları ve riskli alanlarda yaşayan vatandaşlardan kan ve tırnak örnekleri alınarak zehirleyici etkisi bulunan kadmiyum, arsenik ve kurşun düzeyleri araştırılması konularında işbirliği yapılması kararı alındı.

Basın toplantısından sonra Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu, Laona Vakfının daveti üzerine 12 Mayıs tarihinde, Güney Kıbrıs’ta buluşarak Skrotissia ve Mathiatis Maden alanlarını ziyaret ederek madenin yarattığı kirliliği yerinde gözlemlediler.

18 Mayıs 2019 tarihinde, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneğinin davetlisi olarak Güney Kıbrıs’tan Laona Vakfı Lefke’ye davet edilerek ikinci buluşma Lefke’de gerçekleşti.

Lefke’ye saat 10.30’da gelen konuklar ilk önce Lefke Çarşı merkezindeki Ağaçlı kahvede kahve molası verdiler. Daha sonra Lefke Çevre ve Tanıtma Derneğinde toplandılar.

Lefke Çevre ve Tanıtma derneği (LÇTD) Başkanı Ahmet Hızlı, dernekleri ve çevre hakkında konuklara kısa bilgiler verdi. Hızlı’nın verdiği bilgilerden sonra STÖ leri genel koordinatörü Teoman Oktay ve LÇTD eski başkanı Enver Bıldır konuklara Lefke bölgesindeki ve Güneydeki Fugasa bölgesindeki CMC atıklarının yarattığı çevre felaketi hakkında bilgiler vererek birer de slayt gösterimi sundular.

LÇTD’deki bilgilendirme sonrasında Türk ve Rum katılımcılar Lefke ve Gemikonağındaki CMC alanlarını gezerek yerinde incelemelerde bulundular.

Ortak iki toplumlu etkinlik yapan Lefke sivil toplum örgütleri ve Laona Vakfı yetkilileri, Kuzey de Lefke ve çevresi ile Güneyde Fugasa ve Solya bölgelerinde CMC atıkları ve yarattığı çevre felaketi ile ilgili olarak etkinlikler yaparak ilgililerin dikkatini çekmek için çalışmalar yapacaklarını açıkladılar.