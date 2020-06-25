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Lefke “İsmet aba”sını kaybetti

25 Haziran 2020
İsmet İyigün
İsmet İyigün


Gürsel KARAGÖZLÜ- Lefke’nin tanınmış simalarından, İsmet İyigün ( İsmet Aba ) hayata veda etti. İsmet aba bugün Lefke’de toprağa verildi.

İsmet İyigün

 

Yüreği insan sevgisi ile dolu Lefke sevdalısı İsmet Aba’nın cenazesi bugün saat 12.00’de Lefke Mezarlığı’nda kılınan namazın ardından Lefke Mezarlığı’nda defnedildi. Lefke’yi ve bölgesini yasa boğan İsmet Aba’nın cenazesine Korona virüsü nedeni ile ailesi, çok yakın tanıdıkları katıldı. Kabristanlıktaki cenaze töreninde ve defin sırasında gözyaşları sel olup aktı.

 

İsmet İyigün

Lefke ve bölgesinde yapılan birçok festivale katılan ve Kıbrıs kültürünü tanıtıcı ürünler yaparak kültürümüzü yaşatan İsmet aba, insanların gönlünde taht kurmuş ve herkes tarafından sevilen sayılan bir kişi idi.

İsmet Aba, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.


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