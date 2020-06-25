Kıbrıs

Gönyeli’de bir sokak ve çevresi daha kanalizasyona bağlanıyor

25 Haziran 2020
Gönyeli Belediyesi
Gönyeli Belediyesi


Gönyeli sınırları içerisinde bulunan Kuzey Sokak ve çevresinin kanalizasyon altyapısına bağlanması için Nazlı Kardeşler Şirketi ile sözleşme imzalandı.

Gönyeli Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, imza töreninde yaptığı konuşmada, Gönyeli’de kanalizasyon şebekesinin yüzde 98’inin tamam olduğunu, bu sözleşmeyle birlikte oranın yüzde 98.4’e çıkacağını kaydetti.

Benli, “İki sebepten mutlu olduk. Birincisi bu konuda tecrübeli insanlar bu işi yapacağı için çalışmanın kalitesinden eminiz. İkincisi Gönyeli’nin iş insanlarının belediyemizin ihalelerini alması ekonomik döngünün Gönyeli’de kalması demektir” diye konuştu.

Gönyeli’nin üst yapısının Lefkoşa İmar Planı kapsamında planlı bir şekilde gelişmekte olduğunu, yağmur suyu, içme/kullanım ve atık su altyapısının da planlı olduğunu kaydeden Benli, “Gönyeli ülkemizin üst ve alt yapısı planlanmış tek kenti olma özelliğine sahiptir. Bu özelliğini çözüm noktasına kavuşturduktan sonra ise ülkemizde sadece Gönyeli’de olmak üzere hızlı gelişen altyapıları tam teşekküllü inşa edilerek arsalar oluşmaktadır” dedi.

Benli, Gönyeli’de arsaların, İtalya’da ve güneydeki gibi bitmiş nüfusuna göre planlanmış tam altyapılı üretildiğini kaydederek, bu sebepten Gönyeli’nin büyümesinin kendisine altyapılarda yeni sorun eklemediğini söyledi.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Dizdarlı: Yapamıyor musunuz? O zaman kusura bakmayınız ama istifa ediniz

Dizdarlı: Yapamıyor musunuz? O zaman kusura bakmayınız ama istifa ediniz

24 Haziran 2020
Photo of Aşıksoy: Çıkın açık yüreklilikle 11 Haziran’da neden bu yanlış kararı verdiğinizi söyleyin

Aşıksoy: Çıkın açık yüreklilikle 11 Haziran’da neden bu yanlış kararı verdiğinizi söyleyin

24 Haziran 2020
Photo of Başbakanlık konunun yakın takipçisi olacaktır

Başbakanlık konunun yakın takipçisi olacaktır

24 Haziran 2020
Photo of Başbakan Tatar DAÜ rektörü Hocanın’ı kabul etti

Başbakan Tatar DAÜ rektörü Hocanın’ı kabul etti

24 Haziran 2020
Photo of Başbakan Tatar Arasta esnafından bir heyeti kabul etti

Başbakan Tatar Arasta esnafından bir heyeti kabul etti

24 Haziran 2020
Photo of Koleji kazanan öğrencilerin kayıtları yarın başlıyor

Koleji kazanan öğrencilerin kayıtları yarın başlıyor

24 Haziran 2020
Photo of Bazı bölgelerde 5 buçuk saatlik elektrik kesintisi olacak

Bazı bölgelerde 5 buçuk saatlik elektrik kesintisi olacak

24 Haziran 2020
Photo of Erdal Abit İlkokulu eğitime açılacak mı?

Erdal Abit İlkokulu eğitime açılacak mı?

24 Haziran 2020
Photo of Pınarbaşı-Dağyolu’nda yangın

Pınarbaşı-Dağyolu’nda yangın

24 Haziran 2020
Photo of Güneyde 1 yeni pozitif vaka

Güneyde 1 yeni pozitif vaka

24 Haziran 2020
Göz Atın
Kapalı
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı