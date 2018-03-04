Lefke farka koştu

Cezası nedeniyle rakibi Türk Ocağı’nı Güzelyurt’ta konuk eden Lefke, beş golle üç puanı alarak kendisi açısından çok önemli bir galibiyete imza attı. Karşılaşma boyunca oldukça istekli ve atak görülen ev sahibi ekip, rakibi karşısında güzel bir futbol ortaya koydu. Üç gol atan ve bir golün de asistini yapan Burak Koçar maçın yıldızlaşan ismiydi. İki gol atan Kasım ve iki golün hazırlayıcısı olan Yılmaz, Lefke’nin galibiyetinde önemli rol oynayan diğer futbolculardı. Takım olarak iyi bir gününde olan Lefke rakibi karşısında farka koşarken, T.Ocağı maç boyunca oldukça tutuk görüldü. Maçın ilk bölümlerinde her iki takımdan da karşılıklı ataklar izledik. Daha sonra oyuna ağırlığını koyan Lefke özellikle Yılmaz’ın getirdiği toplarla etkili olmaya başladı. Nitekim bunların birisinde Yılmaz’ın getirip kestiği topta Burak takımını öne geçiren golü kaydetti. Gelen gol ile oldukça morallenen Lefke, üst üste rakip kalede önemli fırsatlar buldu. Candy, Burak, Kasım ve Yılmaz dörtlüsünün sürüklediği akınlar Ocak kalesine oldukça zor anlar yaşattı. Burak’ın direkten dönen topundan sonra, yine Yılmaz’ın soldan pasında bu kez Burak pozisyonu affetmedi ve farkı ikiye çıkardı. Devre Lefke’nin iki farklı üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıya etkili başlayan Lefke, Kasım ile net fırsattan yararlanamadı. Biraz toparlanır gibi olan T.Ocağı Justice ile bulduğu net pozisyonu değerlendiremedi. Gol için yüklenen Ocak defansında büyük boşluklar verince, Lefke forvetleri ve hızlı oyuncuları bu boşlukları çok iyi kullandı. Geriden başlayan, Yılmaz, daha sonra Burak ile süren akında son noktayı koyan Kasım maçın kopmasını sağlayan isim oldu. Aynı Kasım kalecinin büyük hatasını affetmeyerek farkı dörde taşırken, maçın yıldızı Burak kendi taşıdığı topu doksandan ağlara göndererek güzel futbolunu nefis golle süslemeyi bildi. Sonuç olarak Lefke dün hak ederek güzel bir galibiyet alırken, iki de iki yapmayı da başardı.