Gençler bitti demeden bitmez: 3-2

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Gençler Birliği, konuk ettiği Gençlik Gücü’nü 90+3. dakikada bulduğu ve santrası yapılmayan golle 3-2 mağlup ederek hayati bir galibiyete imza attı.

Yer: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Zekai Töre, Ali Karahasan

Birliği: Mehmet Kabasakal, Sinan, Emir, Mehmet Aylanç (Dk.83 Hasan), Tonbara, Baran, Kadir, Ahmet (Dk.72 Berk), Sertan, İbrahim, Saddam Gücü: Ferhat, Hakan, Ali (Dk.60 Hasan Göksun), Agit (Dk.84 Sezgin), Uğur, Özcan (Dk.69 Orhan), Hüseyin, Derviş, Debola, Mamadou, Gökhan

Goller: Dk.58 Ahmet, Dk.77-Dk.90+3 Sertan (G. Birliği) – Dk.70 Agit, Dk.86 Debola (G. Gücü)

K-Pet Süper Lig’in 21. hafta mücadelesinde alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Gençler Birliği, konuk ettiği Gençlik Gücü’nü 90+3. dakikada bulduğu ve santrası yapılmayan golle 3-2 mağlup ederek hayati bir galibiyete imza attı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Ahmet ve Sertan (2) kaydederken bir de penaltı atışından faydalanamayan konuk takımın gollerini ise Agit ve Debola attı. Bu sonuçla İskele ekibi puanını 28 yaparak tehlikeli bölgeden uzaklaştı. 23 puanda kalan Gençlik Gücü ise play-out hattında kaldı.

Önemli anlar:

Dk.1: Ahmet Kara ceza alanı içinde boş kale yerine topu auta gönderdi.

Dk.37: Debola’nın uzak mesafeden şutunda top kaleci Mehmet’te kaldı.

İlk devre golsüz sonuçlandı.

Dk.58: Ahmet’in şutunda top direkten geri geldi, Agit önündeki topu uzaklaştıramayınca araya giren İbrahim topu filelere yolladı. (1-0).

Dk.62: Baran ceza alanı içinde topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı Mamadou kullandı ancak kaleci Mehmet gole izin vermedi.

Dk.64: Mamadou’nun yakın mesafeden şutunda kaleci Mehmet topu kornere çeldi.

Dk.70: Agit’in kullandığı köşe vuruşundan gelen topu Mamadou kafayla ağlara gönderdi. (1-1).

Dk.77: İbrahim’in pasında Sertan ceza alanı içinde sert vurdu ve topu ağlarla buluşurdu. (2-1).

Dk.86: Hakan’ın kullandığı köşe vuruşundan gelen topu Debola kafayla kaleye yolladı Hasan’a da çarpan top filelere gitti. (2-2).

Dk.90+3: Hüseyin topu kalecisine vermek isterken kısa düşen topu takip eden Sertan, kalecinin üzerinden filelere yolladı ve santra yapılmadan maç 3-2 Gençler Birliği galibiyetiyle sona erdi.