Son haftalarda K.Kaymaklı’da Mehmet Ali Özgürgün’ün takımın teknik patronluğuna gelmesiyle belirgin bir değişimin yaşanması gözlerden kaçmıyor. Kazanma alışkanlığını takıma aşılayan, özgüven kazandıran Mehmet Ali hoca ile Kaymaklı iyi bir takım olmuş. Mücadele eden, yardımlaşan ve en önemlisi de keyif veren futbolu ile güzel bir takım yaratmış. Yani Kaymaklı’da huzurun sahaya yansıması var diyebilirim. Dün Yalova karşısında M.Kaygısız, H.Adal, Bahadır, Sercan, Arsen ve Bayram forma giymezken iki yabancısı da maç içinde sakatlanıp çıktılar. Ama altını kalın kalemle çizmek isterim ki yerlerine görev alan genç futbolcular Berkem, Tuğrul, Yaşar, Yağış, Ahmet, Erce ve Mete onlar kadar iyi mücadele ettiklerini belirtmeden geçemeyeceğim. Demek ki bu gençlere bu gibi şanslar verilirse Kaymaklı’nın geleceği kesinlikle emin ellerde olduğu kesin ve nettir. Bu maçta genç isimlerin parladığını belirtirken Uğur’un attığı gollerdeki farkı, H.Sadıklar’ın tecrübesi, Turgut Kaan’ın savunmadaki dinamizmi ve kaleci Ali’nin iki kritik kurtarışı Kaymaklı’ya direnç ve güç kattığını gördük. Bu gidişle Kaymaklı ligde iyi bir noktaya gelirken, ilk hedefleri kupa olan yolda da emin adımlarla gidecekleri izlenimini taraftarına verdiler. Gelelim Yalova’ya. Bu takım zor günlerden geçiyor. Sahasında maç yapamıyor ve mental olarak sıkıntılıları var. Ancak Yalova birçok eksiği olan böyle bir Kaymaklı’yı yakalamışken elinden kaçırmamalıydı. Evet Kaymaklı iyi oynadı ve kazandı. Ama Yalova futbolcularında kazanma hırsı ve azmini ben yeterli göremedim. İyi koşmayan bir Yalova, iyi mücadele etmeyen bir Yalova izledim.

Maçın ilk dakikaları ve ikinci devre başında istekli bir Yalova izlesek de maç içinde Cemal Yaşınses’in dışında olumlu işler yapan futbolcu yok gibiydi. İlerde Ali Azouz çok yalnız kalırken, Buğra çizgiye yakın oynadı ama etkinliği yoktu. Orta alanın üretken olmayışı da onların dezavantajları oldu. Ancak en büyük sıkıntıları ise bu maçta savunmanın üç golde de hatalı ve ilk müdahalelerde ağır kaldıklarını da gördük.