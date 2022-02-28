Lefke 76 gün sonra kazandı

Aksa Süper Lig’de 20.hafta maçları sonunda Mağusa Türk Gücü liderliğini sürdürdü. MTG, dün Mesarya deplasmanında attığı son dakika golü ile 1-0 kazandı ve en yakın takipçisinin 7 puan önünde lider olarak 20.haftayı tamamladı.

Ligde dün Karadağ’da oynanan Lefke-Girne Halk Evi maçında 2-0’lık skorla kazanan Lefke, 76 gün sonra yeniden galip geldi. Ligde tam 76 gündür galip gelemeyen Lefke, yeni teknik adamı Çağan Çerkez ile ilk 3 puanını almış oldu aynı zamandı.

Ligdeki son galibiyetini 13.hafta maçında 12 Aralık 2021 tarihinde Merit Alsancak Yeşilova deplasmanında 3-2’lik skorla alan Lefke o maçtan sonra ligde oynadığı 6 maçta 4 puan toplayabilmişti.

Ligin sın sırasındaki Halk Evi’ni 2-0 mağlup eden Lefke’ye 3 puanı getiren goller 64 ve 82’de penaltıdan Kasım ile geldi.

Fotoğraf: Mustafa ŞENAL