Kiev direnişi 5. gününde: 14’ü çocuk 352 sivil hayatını kaybetti

24 Şubat Perşembe, 05.50’de, Putin,”Ukrayna’yı işgal etme niyetimiz yok” dese de Rus askerlerine “operasyon” emri verdi. Ve hemen ardından Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları başladı.

Ukrayna’nın başkenti Kiev de dahil olmak üzere ülkenin dört bir yanında patlama sesleri duyulmaya başladı. Kiev’de halk şehri terk etmeye başlarken, siren sesleri duyulmaya başlandı.

Kiev’de yaşayanların bir kısmı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Donbas’a özel askeri operasyon kararının ve Kiev’deki patlama seslerinin ardından şehri terk etmeye başladı.

Ülkede sıkıyönetim ilan edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Mümkün olduğunca evde kalın” diyerek, ülke genelinde sıkıyönetim ilan etti.

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Klitschko, o gün kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, eli silah tutan her vatandaşa ülkesini savunma çağrısı yaptı.

Aynı gün akşam saatlerinde, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Oleksiy Arestoviç, Kiev bölgesindeki Gostomel Havaalanı’nı Rus güçlerinden geri aldıklarını açıkladı.

Kiev’e roketli saldırı

25 Şubat Cuma, gece yarısı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus sabotaj gruplarının Kiev’e girdiğini açıkladı. “Halkımla beraber başkentte kalıyorum. Düşman beni bir numaralı hedef olarak belirledi” dedi.

Şehirde bir yandan patlama sesleri devam ederken, halk ve Ukrayna askerleri direnişe devam ediyordu.

Dışişleri Bakanı Kuleba, “Rusya’nın korkunç roket saldırısı Kiev’i hedef aldı” açıklamasını yaptı. Belediye başkanı ise roketin parçalanması sonucu 8 kişinin yaralandığını duyurdu. Şehirde sabahın ilk ışıklarına kadar sirenler çaldı. Teyakkuz hali sürüyordu.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı başlatmasının 2. gününde Rus birlikleri başkent Kiev’e ilerlieyişini sürdürdü. Ukrayna askerleri, Kiev merkezinde herhangi bir girişe karşı konuşlandı.

Zelenskiy, Putin’i görüşme masasına çağırdı

Ukrayna ordusu, Kiev’deki halka Rusya saldırılarına karşı koymaları için silah dağıtmaya başladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin’e seslenerek, “Ukrayna’nın her yerinde çatışmalar sürüyor. Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım” mesajı verdi.

25 Şubat gecesi ve 26 Şubat sabahına kadar çatışmalar devam etti.

Rusya ordusunun Kiev’de elektrik üretim santraline saldırdığı duyuruldu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ülkenin başkenti Kiev’in yaklaşık 20 kilometre güneyinde bulunan Vasylkiv kentinde şiddetli çatışmaların yaşandığını bildirdi.

Ukrayna ordusu, Rus birliklerinin Kiev’de ordu üssüne de saldırdığını ve saldırının püskürtüldüğünü aktardı.

Zelenskiy: Gece daha zor olacak, fırtına kopacak

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, videolu mesajında, “Bu gece gündüzden daha zor olacak. Gece şiddetli saldıracaklar, başkenti korumalıyız. Bu gece dayanmalıyız Kimse neden çocuk kreşlerinin ve sivil yerleşim yerlerinin bombardımanlarla vurulduğunu izah edemeyecek. Dünya liderleriyle Ukrayna’ya önemli yardımlar konusunda anlaştık. Bu gece çok zor geçecek. Kiev’i kaybedemeyiz” dedi.

Ukrayna’dan müzakere açıklaması geldi

26 Şubat’ta Ukrayna tarafından bir açıklama geldi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü, Kiev ve Moskova’nın müzakerelerin yeri ve zamanını görüştüğünü söyleyerek, “Kiev, ateşkes ve barışı korumak için hazır” dedi.

Basın Sözcüsü Sergiy Nikiforov, “Kiev, ateşkes ve barışı korumak için hazır. Müzakereler ne kadar çabuk başlarsa, normal hayata dönme şansı o kadar artar” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının 3. Gününde, Rus askeri birlikleri başkent Kiev’in sokaklarında gece boyunca Ukrayna güçleriyle çatıştı.

Kiev Belediye Başkanı, gece çıkan çatışmalarda 2’si çocuk 35 kişinin yaralandığını açıkladı.

Aynı gün Kiev Belediye Başkanından yine bir açıklama yapıldı. 28 şubat sabahına kadar 17:00- 08:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Ayrıca, Bu saatte dışarda olanlar düşman gruptan sayılacağı belirtildi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, Kiev’de gönüllülere 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldığını açıkladı.

“Kiev kendini savunmaya devam ediyor”

27 Şubat’ta Ukrayna’nın başkenti Kiev’in kontrolünün tamamen Ukrayna ordusu ve bölgesel savunma birliklerinde olduğu açıklandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, “Kiev kendini savunmaya devam ediyor, başkentin içerisinde Rus birliği yok” dedi.

Aynı gün gece saatlerinde, ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar, aralarında tankların da olduğu büyük bir Rus kara kuvvetleri konvoyunun, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaklaştığını duyurdu.

Putin’den nükleer güçlere talimat

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığına Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesi emrini verdi.

Putin, “Batılı ülkeler sadece ekonomik alanda ülkemize karşı düşmanca hareketler yapmıyorlar. Önde gelen NATO ülkelerinin üst düzey yetkilileri de ülkemize karşı agresif açıklamalar yapıyor” dedi.