Dünya
Lavrov: Ukrayna ile müzakereler durakladı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile Rusya arasındaki ateşkese yönelik müzakerelerin durakladığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile Moskova’da görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Ukrayna ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Rusya ile Ukrayna arasında süren müzakerelerin yavaş ilerlediğini belirten Lavrov, “Müzakereler yapıyorduk, şimdi durakladı. Çünkü beş gün önce Ukraynalı müzakerecilere teslim ettiğimiz ve o sırada alınan yorumları dikkate alarak formüle ettiğimiz teklif cevapsız kaldı.” dedi.