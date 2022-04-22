Dünya

Afganistan’da camiye bombalı saldırı

22 Nisan 2022
Afganistan bombalı saldırı







Afganistan’ın kuzeydoğusundaki Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesinde bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 30’dan fazla kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Afganistan’da Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesi Emniyet Müdürü Hafiz Ömer, basına yaptığı açıklamada, ilçedeki Mevlevi Sikander Camisi’ne bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.




Yerel basının görgü tanıklarına dayandırdığı haberlere göre, saldırıda 30’dan fazla kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



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22 Nisan 2022


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