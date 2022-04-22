Polis, okul öncesi öğrencilerine polis temalı boyama kitabı dağıttı

Polis Genel Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde, okul öncesi öğrencilerine “Polis” temalı boyama kitabı dağıttı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Polis Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanan ve basılan polis temalı boyama kitapları, okul öncesinde öğrenim gören tüm öğrencilerine dağıtıldı.

Polis sevgisini aşılamak ve küçük çocukların hafızalarında olumlu bir polis imajı yaratmak amacıyla, 21 ve 22 Nisan tarihlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne bağlı olarak okul öncesinde öğrenim gören tüm öğrencilerine dağıtılan boyama kitapları içinde küçük çocukların uymaları gereken trafik kuralları ile yangın konuları basit dille anlatılıyor.