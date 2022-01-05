Lav gölüne bakmak isterken içine düşerek öldü

Hawaii’nin Büyük Adasını oluşturan beş volkanın en aktifi Kilauea’yı yakından görmek isteyen 75 yaşındaki bir turist yanardağın dibine kadar gitti.

Hawaii Volkanları Ulusal Parkı’nda bulunan volkanın içinde bulunan lav gölünü merak eden yaşlı adam gölü görebilmek için volkanın içine bakarken düştü.

Ailesi kendisinden uzun süre haber alamayınca yetkililere haber verdi. Kurtarma ekipleri ulusal parktaki volkana gönderildi.

Yaşlı adamın cesedi ekiplerce krater kenarının 100 metre altında bulundu. Olayla ilgili soruşturma yürütülüyor.

Yetkililer, şahsın kimliğinin ailesi sayesinde belirleneceğini söyledi. Kīlauea, 29 Eylül 2021’de yeniden faaliyete geçmişti.

Ziyaretçiler uyarılara aldırış etmiyor

Ulusal park tarafından ziyaretçilere volkana yaklaşılmaması uyarısı yapılıyor.

Ancak volkanı yakından görmek isteyen ziyaretçiler kendilerini büyük tehlikeye atmaya devam ediyor.

Aktif volkana bu kadar yaklaşan ziyaretçiler şaşkınlık yaratıyor.

2019’da 32 yaşındaki bir adam Kilauea’nın 70 metre derinliğine düşmüş ancak kurtarılmıştı.

2017’de 38 yaşında bir adam ise Kilauea’da intihar etmişti.