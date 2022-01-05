Hindistan’da Omicron alarmı: Delhi’de hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi

Hindistan’da Omicron varyantı nedeniyle günlük koronavirüs vaka sayısı bir haftada altı katına çıkarak bugün itibarıyla 58 bin 97’ye ulaştı. Başkent Delhi’de hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi, doktorların tüm izinleri de iptal edildi.