LAÜ’de “Neşeli Cumartesiler” başladı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından düzenlenen “LAÜ’de Neşeli Cumartesiler” etkinlik serileri başladı.
LAÜ kampüsünde düzenlenen Neşeli Cumartesiler etkinlik serisinin ilki 11 Kasım 2023 Cumartesi günü gerçekleştirildi.
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu katkılarıyla gerçekleşen etkinlik serisinin ilkinde gün boyu müzik, sürpriz etkinlikler ve performanslar yer aldı.
Öğrenciler atölyelere katıldılar
LAÜ öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikler saat 13:00’de başladı. Etkinlik programında sessiz sinema, çeşitli yarışmalar, kukla yapım atölyesi, boya ve dans et sanatsal etkinlik atölyeleri, spor yarışmaları, farklı ikramlar ve grup Reva konseri yer aldı.
Birbirinden farklı etkinliklere katılma imkânı bulan öğrenciler akademisyenleri eşliğinde çeşitli atölyelere katılarak eğlenceli bir “Cumartesi” günü geçirdiler.