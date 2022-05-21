LAÜ’de “Küresel Sağlık ve Hemşireler: Mezunlarımızın Covid-19 Pandemi Deneyimleri” konulu panel yapıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü tarafından “Hemşirelik Haftası” etkinlikleri kapsamında, “Küresel Sağlık ve Hemşireler: Mezunlarımızın Covid-19 Pandemi Deneyimleri” konulu online panel gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Sağlık Yüksekokulu (SYO) Müdürü Prof. Dr. Meral Demiralp’in yaptığı panelde konuşmacı olarak, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Gülten Işık Koç; LAÜ SYO Hemşirelik Bölümü 2019-2020 dönem mezunlarımızdan Northern Care Alliance Fairfield General Hospital Manchester’da çalışmakta olan Abiodun Aina Olugbade ve Gaziantep Medicalpark Hastanesinde Diyabet Eğitim Hemşiresi olarak çalışan Rabia Ezgi Güçer katıldı.

Panel, Prof. Dr. Demiralp’in öğrenci ve meslektaşlarının “Hemşireler Haftasını” kutlaması ile başladı. Covid-19 pandemisinden bu yana, Uluslararası Hemşireler Konseyi’nin (ICN) “Küresel Sağlık” üzerine yoğunlaştığına dikkat çeken Demiralp, Işık-Koç’tan ICN’nin 2022 tema içeriğini ve mesajlarını açıklamasını istedi.

Işık-Koç, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale’in doğumunun anısına her yıl 12 Mayıs’ın Uluslararası Hemşireler Günü olarak kutlandığını, ICN’nin her yıl “Uluslararası Hemşireler Günü”nde belli bir tema doğrultusunda rapor hazırladığını ve dünya genelinde konuşulmasını sağladığını ifade etti. 2022 yılı için ICN’nin, “Hemşireler: Öncü Bir Ses – Küresel sağlığı güvence altına almak için hemşireliğe yatırım yapın ve haklarına saygı gösterin” temasını belirlediğini ve dünya çapında sağlık sistemlerini güçlendirmek için hemşirelik mesleğini koruma, destekleme ve yatırım yapma ihtiyacına odaklandığını söyledi.Temada hemşirelik eğitimi, hemşirelikte liderlik, hemşirelik hizmetlerinin sunumu, hemşirelerin güvenliği ve sağlığı alt başlıklarının ele alındığından söz eden Işık-Koç, hemşirelerin küresel sağlığın güvence altına alınmasında sahip oldukları önemli role vurgu yaptı.

Demiralp, Işık-Koç’a değerli katkıları için teşekkür ederek, Olugbade’den, Covid-19 pandemisi sırasında hemşire olarak neler yaşadığını ve karşılaştığı zorlukları paylaşmasını istedi. Olugbade, pandeminin başladığı yılda LAÜ SYO Hemşirelik Bölümünden mezun olduğunu, önce KKTC’de özel bir hastanede ameliyathane hemşiresi olarak çalışmaya başladığını, sonra gönüllü olarak hastanede PCR bölümüne katıldığını ve sonrasında yatan hasta ünitesinde çalıştığını söyledi. Covid-19 pandemisinin herkes için bir ilk olduğunu söyleyen Olugbade, “Hastalarım için elimden gelenin en iyisini yaptım. Manchester’da NHS bünyesinde çalışırken, Birleşik Krallık’taki hastanelerin hazırlıksız ve tepkisel olduğunu gördüm, ancak tüm bunlara rağmen, bu hastanelerdeki personel olağanüstüydü ve bu koşullar altında ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlardı. Pandemi sırasında bilinmeyen bir virüsle savaşma konusunda cesur kalbimi güçlendiren LAÜ’deki tüm öğretim görevlilerime takdir ve saygı duyuyorum. Her şeyin sonunda, bir etki yaratmak için motive, amaçlı, gururlu ve kendimi tamamlanmış hissediyorum. Şimdi yapabileceğimiz, bize verilen rehberliği takip ederek ve sağduyuyu koruyarak, kendimizi, ailelerimizi ve başkalarını koruyarak dünyayı elimizden gelen en iyi şekilde desteklemektir.” dedi.

Demiralp, Olugbade’e değerli paylaşımları sonrasında teşekkür ederek, Güçer’e, Türkiye’de Covid-19 pandemisinde bir hemşire olarak çalışırken neler yaşadığını ve LAÜ mezunu olmanın nasıl bir duygu olduğunu sordu. “Güzel, sıcak ve öğrenci dostu üniversitemizin İngiliz hemşirelik bölümünden mezun olan ilk öğrencilerden biriyim, yaklaşık 2 yıldır hemşire olarak çalışıyorum ve Covid-19 neredeyse 2 yıldır hayatımızın içinde.” diyerek sözlerine başlayan Güçer, tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgınının ilk vakasının 11 Mart’ta Türkiye’de açıklandığında öğrenci olarak klinik uygulamada olduğunu, virüsün bilinmezliğinin herkes için korkutucu olduğunu söyledi. Mezun olduktan sonra, pandemi sürecinde çalışmanın kendisini zihinsel ve fiziksel olarak etkilediğini, küresel olarak aşıların bulunmasının yaşamımızda olumlu değişiklikler yaptığını ifade eden Gücer “Üniversiteme, değerli hocalarıma destekleri için teşekkür etmek istiyorum, bugün bile onların desteğini hissedebiliyoruz ve bu hepimiz için büyük bir şans” diyerek sözlerini tamamladı.