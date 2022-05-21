DAÜ’de Türkiye’nin Doğu Akdeniz Gaz Forumu’ndan dışlanması konulu seminer

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Politikalar Merkezi (DAÜ-KPM) ile İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün iş birliği ile DAÜ’de “Türkiye’nin Doğu Akdeniz Gaz Forumu’ndan Dışlanması: Düşünsel Mekanizmalar ve Materyal Çıkarlar” konulu bir seminer gerçekleştirildi. Seminerin açılış konuşmasını DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve DAÜ-KPM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen yaptı. Doğu Akdeniz’deki ve daha geniş çaptaki gelişmeler göz önüne alındığında, tartışılan konunun ve zamanlamasının önemine değinen Prof. Dr. Sözen, konuşmacı olarak davet edilen Doç. Dr. Pınar İpek’i katılımcılara tanıtarak sözü ona bıraktı. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. İpek’in uluslararası ekonomi politiği enerji güvenliği alanında önemli çalışmaları bulunuyor.

Doç. Dr. İpek konuşması sırasında hidrokarbon kaynaklarının geliştirilmesi politikalarının, Doğu Akdeniz’de bir yandan iş birliğine dayalı yeni yapıları öne çıkarırken, bir yandan da karşılıklı olarak tırmanan gerilimleri tetiklediğini vurguladı. Türkiye’nin hidrokarbon kaynakları geliştirilmesi konusunda Yunanistan’ın yanı sıra, Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail ile kötüleşen ilişkilerine değinen Doç. Dr. İpek, bu etkileşimin Türkiye’nin Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun kurumsallaşması sürecinden dışlanmasına yol açtığını ifade etti. Doç. Dr. İpek 2010 ile 2020 yılları arasında yaşanan bölgeselleşme sürecinde Türkiye ile bahsi geçen bölge aktörleri arasında uzlaşmanın sağlanamamasında düşünsel mekanizmaların önemli bir rol oynadığını belirtti. Türkiye’nin Doğu Akdeniz Gaz Forumu’ndan dışlanmasına ilaveten Türk dış politikası tercihlerinde kaymalar yaşandığına dikkat çeken Doç. Dr. İpek, bunlara neden olarak kadim bilişsel etkenler, yeniden tanımlanmış sebep-sonuç fikirleri ve dış kaynaklı fikirleri gösterdi.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği konuşmasının devamında gelen sorular üzerine Doç. Dr. İpek sıvılaştırılmış gazın, kaya gazının ve yenilenebilir kaynakların önemine değindi ve yenilenebilir kaynakların Doğu Akdeniz’de planlanan boru hattı projesini uluslararası yatırımcılar için daha çekici hale getireceğini iddia etti. Doç. Dr. İpek Rusya’nın Ukranya’ya karşı sürdürdüğü savaş ortamında Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerin büyük önem taşıdığını ve Rus gazının yeni güzergâhlar yoluyla ‘enerji açı’ olarak tanımlanmakta olan Asya pazarına doğal gaz ihraç edebilmesinin Rusya’nın Avrupa pazarına olan bağımlılığını azalttığını ifade etti.