DAÜ 25. Bahar Festivali üçüncü gününde de coşkulu etkinliklere sahne oldu

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 25. Bahar Festivali, öğrencilerin ve halkın büyük ilgisiyle coşkulu bir şekilde devam ediyor. Festivalin üçüncü gün etkinlikleri, 20 Mayıs 2022 Cuma günü, saat 11:30’da, Özay Oral Kütüphanesi Sergi Salonu’nda, Kültürel Miras ve Arkeoloji Kulübü tarafından düzenlenen “Kültür, Sanat ve Fotoğraf Sergisi” ile başladı. Kurdele kesimi ile gerçekleşen açılışa DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, Kulüp Danışmanı Öğr. Gör. Mert Yusuf Özlük, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

EMUATHLON

Saat 15:00’te, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı önünden kampüs içine uzanan parkurda, DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen geleneksel EMUATHLON yarışmasının 8’incisi düzenlendi. Farklı yaş gruplarından katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği yarışmanın açılış törenine DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ve Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu katıldı. Rektör Prof. Dr. Hocanın, katılımcılara başarılar dileyerek yarışmanın startını verdi. Her takımda biri 40 yaşın üzerinde olmak üzere 4 kadın ve 4 erkek yarışmacı yer aldı. 8. EMUATHLON yarışmasında birinciliği “Ceylanlar”, ikinciliği “Atletler”, üçüncülüğü ise “Family Team” ekipleri elde etti. Başarılı takımlara ödülleri saat 18:00’de düzenlenen ödül töreni ile takdim edildi.

Sanatçı Osman Alkaş’la Söyleşi

Saat 16:00’da, Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü Aktivite Salonu’nda, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun kurucularından, Tolgay Tarıman ile birlikte oynadıkları “Torba” programı ile Kıbrıs Türkleri’nin gönlünde taht kuran ve sonrasında Türkiye’de “Öyle Bir Geçer Zaman Ki”, “Uzun Hikaye”, “Hükümet Kadın 2” ve “Sarmaşık” gibi popüler yapımlarda rol alan sanatçı Osman Alkaş ile söyleşi etkinliği gerçekleştirildi. Söyleşi sonunda sanatçı Osman Alkaş’a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu tarafından teşekkür plaketi takdiminde bulunuldu.

Saat 19:00’da Güzel Sanatlar Kulübü’nün “12. Sanat Buluşması” başlıklı uygulamalı atölye çalışmaları ve Genetik Kulübü’nün “DNA İzolasyonu” başlıklı etkinlikleri düzenlendi.

Serhan Erkol ve Collins Obiora’dan Muhteşem Performans

DAÜ 25. Bahar Festivali, Sahne 2’de yer alan birbirinden renkli sanat performansları ile devam etti. Saat 18:00’de Müzik Kulübü sahne aldı. Saat 19:00’da ise sanatçı Serhan Erkol tarafından Space Walk Elektronik Müzik ve Saksafon Dinletisi gerçekleştirildi. Saat 19:55’te Dancebase Art Studio ve 20:05’te DAÜ Dans Topluluğu’nun hazırlamış olduğu dans performansları sergilendi. Saat 20:20’de, Collins Obiora’nın Trumpet Performansı gerçekleşti. Saat 20:40’ta da Müzik Kulübü’nün sahne performansı yer aldı.

Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi

Saat 20:00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda “Nilgün Belgün ile Aşk ve Komedi” isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Nilgün Belgün’ün büyük ilgi gören “İçimdeki Kadın Aşk ve Komedi” isimli kitabından sahneye uyarlanan “Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi” isimli müzikli danslı gösteride sanatçı; hayatını, anılarını ve yaşadıklarını, şarkılar ve danslarla, kimi zaman hüzünlü, kimi zaman da kahkahalar eşliğinde anlatarak tiyatro severler ile buluştu. Gösteriye Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu ile Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu da katıldı. Etkinlik sonunda sanatçı Nilgün Belgün’e Prof. Dr. İşçioğlu tarafından teşekkür plaketi takdiminde bulunuldu.

DJ Danny Avila DAÜ’yü Salladı

Saat 21:30’da, ana sahnede Yılmaz Aladağlı’nın DJ performansı gerçekleşti. Hemen ardından, saat 22:00’de, Mart 2013’te Miami Ultra Müzik Festivali’nde çıkış yapan dünyaca ünlü İspanyol DJ Danny Avila sahne aldı. Yoğun ilgi gören konserde öğrenciler ve halk DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nu doldurdu. Performans sonrasında Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından DJ Danny Avila’ya teşekkür plaketi ve çiçek takdim edildi.