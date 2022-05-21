GAÜ Bahar Şenlikleri’nde son gününde, Yüksek Sadakat ile unutulmaz bir organizasyona imza attı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) organize ettiği Bahar Festivali etkinliklerinde Türkiye’nin köklü rock gruplarından Yüksek Sadakat ile muhteşem bir kapanış yaptı.

“The Global Goals For Sustainable Development” (Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedefler) teması ile bu yıl gerçekleşen 2022 Bahar Festivali kapsamında birçok etkinliğe imza atıldı. Bu çerçevede Güzellik Yarışması, Ses Yarışması ve Kostum Yarışmalarının yanı sıra çeşitli turnuvalar, müzik dinletisi, kişisel ve gruplararası yarışmalar ile Uçurtma Şenliği, Tavla Turnuvası, gibi çok sayıda etkinlik yapıldı. Festivalde ayrıca GAU Orkestralarının müzik dinletisinin yanı sıra sürdürülebilir sanat faaliyetleri, voleybol ve balon topu maçları, yaratıcı kokteyl tasarımı, sokak dansları, eskrim sanatı, savunma sanatı, kareoke yarışmaları, sokak badmintonu gibi çeşitli etkinlikler de düzenlendi.

Festival programı ilk olarak 16 Mayıs Pazartesi günü ünlü yönetmen, yapımcı ve senarist Osman Sınav ve ünlü oyuncu Cihan Ünal’ın söyleşisi ile GAÜ Uluslararası Spectrum Kongre Merkezi’nde başladı. GAÜ İletişim Fakültesi’nin organize ettiği söz konusu söyleşiye KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP Girne Milletvekili, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’ın yanı sıra GAÜ akademik ve idari kadrosu ile öğrenciler katılım gösterdi. Daha sonra GAÜ ve Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu ve Lions Kulüpleri iş birliğinde düzenlenen “1. Uluslararası Kısa Film Yarışması” Gala Gecesi gerçekleşti ve ödüller takdim edildi.

Ayrıca festival kapsamında GAÜ Lympic’te; DJ Doğuş Kılıç ve DJ Ertan Nedim’in performansları ile GAÜ öğrencileri doyasıya eğlendi. Roham ve Jacy de festivalin diğer günü sahne alırken Eypio da hayranlarıyla buluşarak unutulmaz bir konsere imza attı. Festival programında ünlü sanatçı Fikri Karayel’de GAÜ’lü öğrencilerle bir araya gelirken Dj Ammar Off, Goblean, Nitah, DJ Space, Blue&Tears ve Türkiye’nin köklü rock gruplarından Yüksek Sadakat ile müzik severler unutulmaz anlar yaşadı. Konser sonrası GAÜ Medya Mikrofonlarına açıklamada bulunan Yüksek Sadakat ekibi GAÜ’lü öğrencilerle bir arada bulunmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade etti.