LAÜ Psikoloji Bölümü öğrencileri alanlarına uzman olarak yetiştiriliyor

Lefke Avrupa Üniversitesi(LAÜ), Psikoloji Bölümü eğitim hayatına başlamasının 10. yılında hız kesmeden gelişmeye ve nitelikli Psikologlar yetiştirmeye devam ediyor. Psikoloji Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans programlarının yanı sıra nitelikli kadrosu ile Tezli ve Tezsiz Psikoloji Yüksek Lisans programları ile de alana kaliteli, güncel bilgilerle donanmış Psikologlar yetiştirmeye devam ediyor.

LAÜ Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zihniye Okray, Psikolojinin insan davranışlarını, duygularını, düşüncelerini anlamak ve anlamlandırmak için “bilimsel araştırmalar” yaparak elde edilen bilgiler doğrultusunda bireylerin yaşamlarında karşılaşabilecekleri sorunlara çözümler sunmanın yanı sıra; öğrenme, trafik, eğitim, sağlık gibi benzeri birçok farklı alanda kurumsal çerçeveler oluşturarak hayatlarını daha etkili ve işlevsel bir hale getirmeye çalışan bir bilim dalı olarak açıkladı. Eğitim programlarının öğrencilere, psikolojinin temel kuramları, yöntemleri ve uygulama alanlarında bilgilendirmeyi amaçlayan geniş kapsamlı bir müfredata sahip olduğunun altını çizen Okray, “Öğrencilerimize psikoloji eğitimleri sırasında psikolojinin tarihsel ve çağdaş bakış açılarının yanı sıra, eleştirel düşünme yetisini de kazandırmayı hedefliyoruz. Bu amaçla birinci yıldan itibaren psikolojinin diğer sosyal ve beşeri bilimler arasındaki bağlantılarını ve bunları eleştirel düzeyde inceleme olanağı sağlayacak bir müfredat oluşturduk” dedi.

“LAÜ Psikoloji Bölümü başarının sadece not ortalaması ile sınırlı olmadığını, eğitim hayatı boyunca öğrencilerin katıldıkları akademik ve sosyal aktivitelere de bağlı olduğuna inanmaktadır”diyen Okray, LAÜ Psikoloji Bölümünün akademik ve sosyal aktivitelerin de yıl boyunca yüksek öğrenci katılımı ile gerçekleştirdiğini belirtti.

“Psikoloji mezunlarının iş alanları geniş”

“Bölümümüzden mezun öğrencilerimizin, öz eleştiri yapabilme, empati kurabilme, bireysel farklılıkları kabul edebilme, ruh sağlığını koruma, sağlıklı ve yapıcı iletişim kurma becerilerini kazanmalarına önem verilmektedir” diyen Okray, psikoloji bölümünden mezun kişilerin, klinik ve hastahanelerde psikologluk, eğitim kurumlarında psikolojik danışmanlık, yuva, kreş, rehabilitasyon merkezleri ve huzur evlerinde psikologluk ya da sorumlu yöneticilik, adli tıp kurumlarında araştırma, aile ve ceza mahkemelerinde bilirkişiliğin yanı sıra, cezaevlerinde psikologluk, psikoteknik değerlendirme merkezlerinde psikologluk ve yöneticilik, şirketlerde, kamu kuruluşlarında ve insan kaynakları birimlerinde psikologluk ve yöneticilik yapabilme şansına sahip olduklarına vurgu yaptı.

Okray son olarak, yüksek lisans ve doktora yaparak klinik, gelişim, sağlık ve sosyal psikoloji gibi alanlarda uzmanlık, akademik kurumlarda araştırmacılık ve öğretim görevlisi gibi kariyerler yanında, psikoloji mezunları kendi danışmanlık ve eğitim firmalarını kurarak, işletmelere personel seçimi ve eğitimi konusunda çeşitli hizmetler de verebildiklerini söyledi.