LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi’nin “İletişim ve Mizah” temalı “İletişim Günleri” etkinlik dizisinin konukları Gülşen – Mehmet Ekin Vaiz oldu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi, düzenlediği “İletişim Günleri” etkinlik dizisi kapsamında Neydi Olacağı ekibinden Gülşen Erçin Vaiz ve Mehmet Ekin Vaiz’i ağırladı. “İletişim ve Mizah” üzerine gerçekleşen etkinlikte Vaiz çifti Neydi Olacağı’nın gelişim serüvenini anlatarak mizahın çeşitli boyutlarına değindi.

Konuşmasında geleneksel ve dijital medya karşılaştırması yaparak Kıbrıs’taki sosyal medya aplikasyonlarının kullanımına değinen Mehmet Ekin Vaiz, bir ülke nüfusunun %94’ünün bir sosyal medyayı kullanmasının o mecraya konulan herhangi bir içeriğin bütün ülke tarafından erişilebilir olması anlamına geldiğini belirtti. Sosyal medyada içeriğin önemine değinen konuşmasında Vaiz konuyla ilgili olarak şöyle dedi: “Kitle zaten sosyal medyanın içerisinde… Bu da şu anlama geliyor: Sürekli ve kesintisiz bağlantı var. Geriye kalan tek sorun içerik… İçerik kraldır anlayışıyla, iyi bir içerik varsa telefonla da çekseniz olur”.

Sosyal mecrada güncel olmanın önemine de değinen Mehmet Ekin Vaiz, çağın tüketim merkezli olduğuna vurgu yaparak “çok hızlı tüketim çağında mizah ve komedide de insanlar hemen yine gülsün istiyor. Bu da komedyenlerin en büyük mağduriyetidir. Ancak esas olan samimiyet… Eğer hikâyenin, mizahın özünden kopup daha çok takipçi hırsına kapılırsanız samimiyetinizi kaybedersiniz, işin özü, nüansı kaybolur. Bu da işin riskli tarafıdır” dedi.

Konuşmasında, 2015 yılında politik mizahla başlayan Neydi Olacağı’nın 2016 yılında viral reklamcılığa kaydığını belirten Gülşen Vaiz, başlarda yaptıklarının viral pazarlama ve viral reklam olduğunu bilmediklerini, alanın içine girdikten sonra gerçekte bunun viral reklam olduğunu fark ettiklerini ifade etti. Mizahın, ürettikleri video ve içeriklerin en önemli unsurunu oluşturduğunu belirten Gülşen Vaiz bu içeriklerin ve ortaya çıkan karakterlerin hayatın içinden ve Kıbrıs kültürünün yansıması olduğunu vurguladı.

“Gerek benim yaşadığım Omorfo’da gerekse Ekin’in yaşadığı Göçmenköy’de ilişkiler, hayatlar çok fazla iç içedir. Komşuluk ilişkisi çok samimidir. Herkesin hayatı herkesin hayatının içinde gibi bir durum vardır. Bu done bizde meraklı komşu, dedikoducu komşu Neriman ve Sonay karakterini ortaya çıkardı” diyen Gülşen Erçin Vaiz videolarının en önemli özelliğinin hayatın içindeki karakterleri yansıtması olduğunu kaydetti. Gülşen Vaiz sözlerini şöyle sürdürdü: Bizim videolarımızın en önemli özelliği hayatımızın içindeki karakterleri yansıtmasıdır. İçeriklerimizin kaynağı kendi kişisel yaşantımız ve gözlemlerimize dayanır, yani içeriklerimiz hayatımızdan kopuk, yaşantımızdan kopuk değildir”.

Etkinliğe, Neydi Olacağı ekibinin genç oyuncularından LAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Nazife Kıral da katılarak ekibe dâhil olma süreci ile ilgili paylaşım da bulundu. Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nin “İletişim Günleri” etkinlik dizisi kapsamında düzenlediği “İletişim ve Mizah” temalı etkinlik, izleyicilerden gelen yoğun soruların cevaplandırılması ve konuşmacı çifte katılım belgesi sunumu ile son buldu.