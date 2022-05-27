DAÜ’den voleybolda çifte şampiyonluk

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Voleybol Kadın ve Erkek Takımları, Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen Üniversitelerarası Voleybol Müsabakaları’nda namağlup şampiyon oldu. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final müsabakalarında DAÜ Erkek Voleybol Takımı final maçında Yakın Doğu Üniversitesi’ni 3-0 yenerek şampiyon olurken, ODTÜ-KKTC’yi 3-1 yenen DAÜ Kadın Voleybol Takımı da şampiyonluğu elde etti. DAÜ böylece finalden iki şampiyonluk kupasıyla döndü. Karşılaşma sonunda dereceye giren takımlara ödülleri KKÜSF yetkilileri tarafından takdim edildi.

DAÜ Kadın Voleybol Takımı’nın antrenörlüğünü Kemal Derebey, Erkek Voleybol Takımı’nın antrenörlüğünü ise Ecevit S. Cankat yürütüyor.